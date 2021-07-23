Бойовики обстріляли будинки мирних жителів на Донбасі, є поранений (фото)
Окупанти обстріляли з 120-мм мінометів будинки в Донецькій області рано вранці. Всього було випущено 20 мін.
Проросійські бойовики обстріляли будинки мирних жителів у районі н.п. Дослідне. У результаті обстрілу в Марʼїнці був поранений один мирний житель. Про це повідомляє пресслужба Операції обʼєднаних сил.
Про обстріл повідомляє українська сторона. СЦКК повідомляє про порушення окупантами режиму припинення вогню. Обстріл стався рано вранці 23 липня в районі 4:42-5:35 ранку. Постріли здійснювалися з мінометів калібру 120 мм. Всього було випущено 20 мін.
Повідомляється, що обстріл вівся з боку тимчасово окупованого н.п. Веселе.
У Марʼїнці після обстрілу з автоматичних станкових гранатометів був поранений мирний житель. У нього осколкові поранення. Стан потерпілого — задовільний.
Нагадаємо, 21 липня в зоні ООС підірвався український військовий на невідомому вибуховому пристрої. 19 липня в зоні ООС помер український воїн, який отримав 80% опіків тіла в результаті обстрілу.
14 червня в зоні проведення ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ВСУ.