Бойовики обстріляли будинки мирних жителів на Донбасі, є поранений (фото)

Окупанти обстріляли з 120-мм мінометів будинки в Донецькій області рано вранці. Всього було випущено 20 мін.

Проросійські бойовики обстріляли будинки мирних жителів у районі н.п. Дослідне. У результаті обстрілу в Марʼїнці був поранений один мирний житель. Про це повідомляє пресслужба Операції обʼєднаних сил.

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Про обстріл повідомляє українська сторона. СЦКК повідомляє про порушення окупантами режиму припинення вогню. Обстріл стався рано вранці 23 липня в районі 4:42-5:35 ранку. Постріли здійснювалися з мінометів калібру 120 мм. Всього було випущено 20 мін.

[ + – ] залишки мін Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Повідомляється, що обстріл вівся з боку тимчасово окупованого н.п. Веселе.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У Марʼїнці після обстрілу з автоматичних станкових гранатометів був поранений мирний житель. У нього осколкові поранення. Стан потерпілого — задовільний.

Нагадаємо, 21 липня в зоні ООС підірвався український військовий на невідомому вибуховому пристрої. 19 липня в зоні ООС помер український воїн, який отримав 80% опіків тіла в результаті обстрілу.

14 червня в зоні проведення ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ВСУ.