Боевики обстреляли дома мирных жителей на Донбассе, есть раненый (фото)
Оккупанты обстреляли из 120-мм минометов дома в Донецкой области ранним утром. Всего было выпущено 20 мин.
Пророссийские боевики обстреляли дома мирных жителей в районе н.п. Опытное. В результате обстрела в Марьинке был ранен один мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Об обстрелах сообщает украинская сторона СЦКК сообщает о нарушении оккупантами режима прекращения огня. Обстрел произошел ранним утром 23 июля в районе 4:42-5:35 утра. Выстрелы совершались из минометов калибра 120 мм. Всего было выпущено 20 мин.
Сообщается, что обстрелы велись со стороны временно оккупированного н.п. Веселое.
В Марьинке после обстрела из автоматических станковых гранатометов был ранен мирный житель. У него осколочные ранения. Состояние пострадавшего — удовлетворительное.
Напомним, 21 июля в зоне ООС подорвался украинский военный на неизвестном взрывном устройстве. 19 июля в зоне ООС скончался украинский воин, получивший 80% ожогов тела в результате обстрела.
14 июня, в зоне проведения ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое бойцов ВСУ.