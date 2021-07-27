Рік режиму припинення вогню. У ТКГ назвали кількість загиблих і поранених військових

"Дотримуватися режиму припинення вогню в ході збройного конфлікту — найскладніший вид військових дій", — відзначають у делегації.

Українська делегація для участі в Тристоронньої контактній групі підбила підсумки режиму припинення вогню в зоні ООС у період із 27 липня 2020 по 27 липня 2021 року. За їхніми підсумками зафіксовано зменшення показників обстрілів, смертей і загиблих, порівняно з 2019-2020 роками. Про це вони повідомляють у своєму Telegram-каналі.

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У період із 27 липня 2020 по 27 липня 2021 було зафіксовано:

Одна тисячу дев'ятсот дев'яносто п'ять обстрілів (4257 роком раніше)

45 загиблих (88 роком раніше)

163 поранених (494 роком раніше)

У ТКГ підкреслюють, що дані штабу ООС уточнюються, тому цифри можуть змінитися.

Заявляється, що ВСУ з честю виконують завдання президента, які обумовлені міжнародною ситуацією навколо України, забезпечуючи української дипломатії умови для боротьби за національні інтереси.

"Дотримуватися режиму припинення вогню в ході збройного конфлікту — найскладніший вид військових дій", — відзначають у ТКГ.

Також делегація назвала кількість країн, представники яких візьмуть участь у Кримській платформі. Будуть представники 35 країн світу.

Нагадаємо, вчора, 26 липня через обстріл важкою артилерією бойовиків було поранено 4 та травмовано 3 українських військових. За 27 днів липня 2021 року в російсько-українській війні загинуло 6 військових.