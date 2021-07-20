"Это станет трагедией": РФ не исключает задействования армии для полномасштабной войны на Донбассе

На подобный шаг, утверждает замглавы администрации Путина Дмитрий Козак, РФ пойдет в случае, если Украина попытается разрешить конфликт на Донбассе военным путем.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак назвал условие возможного официального вторжения российских войск на Донбасс, заявил он в интервью "Политик Интернасьональ", перевод которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.

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По словам замглавы администрации Владимира Путина, Украина не переживет еще одну Революцию Достоинства, а разочарование во власти и глубокий раскол в обществе станут разрушительными для страны.

Собеседница поинтересовалась, встанет ли Россия "на защиту жителей Донбасса" в том случае, если Украина попытается военным путем разрешить конфликт на Востоке. Дмитрий Козак заявил, что такой сценарий станет трагедией для Киева.

"В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления", — заявил замглавы администрации Владимира Путина.

Дмитрий Козак в интервью также добавил, что войну на Донбассе можно решить мирным путем в течение года — "от принятия комплекса законодательных актов Украины до проведения внеочередных местных выборов и восстановления Киевом контроля над всей совокупностью государственной границы".

С 2016 года, по словам Дмитрия Козака, российские паспорта получили 978 тысяч граждан Украины, но выдача документов в ОРДЛО не означает последующее включение оккупированных территорий в состав РФ.

Еще в апреле 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что Украина не планирует освобождать оккупированный Донбасс военным путем. По его словам, Украина на первое место ставит жизнь своих граждан, а урегулирование конфликта, который развязала Россия, возможно политико-дипломатическим путем.

Президент Владимир Зеленский, комментируя стягивание войск РФ к украинским границам, заявил, что Украина не бросит попыток бороться за мир дипломатическим путем, несмотря на военный шантаж Кремля. А в случае необходимости, как добавил глава государства, Украина себя защищать.

Ранее Фокус сообщал, что жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах РФ. Власти России рассчитывают на оккупированных территориях Донбасса до конца 2021 года раздать еще почти 1,4 млн российских паспортов, а главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что жители ОРДЛО смогут "влиять на политическую жизнь России".

Также Фокус рассказывал, что Владимир Путин обвинил Украину в игнорировании Минских соглашений. В своей статье Путин заявил, что Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе не имеют альтернативы, а Украина "эксплуатирует образ жертвы внешней агрессии".