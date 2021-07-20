"Це стане трагедією": РФ не заперечує залучення армії для повномасштабної війни на Донбасі

Спроби України вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом матимуть руйнівні наслідки. Дмитро Козак не заперечує втручання Росії в нову фазу війни.

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак назвав умову можливого офіційного вторгнення російських військ на Донбас, заявив він в інтервʼю "Політик Інтернасьйональ", переклад якого опублікований на сайті посольства РФ у Франції.

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За словами заступника голови адміністрації Володимира Путіна, Україна не переживе ще одну Революцію Гідності, а розчарування у владі та глибокий розкол у суспільстві стануть руйнівними для країни.

Співрозмовниця поцікавилася, чи встане Росія "на захист жителів Донбасу" в тому випадку, якщо Україна спробує військовим шляхом вирішити конфлікт на Сході. Дмитро Козак заявив, що такий сценарій стане трагедією для Києва.

"У такому разі не заперечую, що ми зіткнемося із ситуацією, яка набуває ознак геноциду. На жаль, в Україні зберігаються вкрай радикальні політичні групи, які готові і на такі дії. І, як ми спостерігаємо останнім часом, діям цих груп українська держава сьогодні протистояти не може. У разі якщо в зоні конфлікту будуть "керувати балом" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до неї не буде не тільки Росія, а й вся світова спільнота. Саме в цьому контексті варто розуміти мої квітневі заяви", — заявив заступник голови адміністрації Володимира Путіна.

Дмитро Козак в інтервʼю також додав, що війну на Донбасі можна вирішити мирним шляхом протягом року — "від ухвалення комплексу законодавчих актів України до проведення позачергових місцевих виборів і відновлення Києвом контролю над всією сукупністю державного кордону".

З 2016 року, за словами Дмитра Козака, російські паспорти отримали 978 тисяч громадян України, але видавання документів в ОРДЛО не означає подальше додавання окупованих територій до складу РФ.

Ще в квітні 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак запевнив, що Україна не планує звільняти окупований Донбас військовим шляхом. За його словами, Україна на перше місце ставить життя своїх громадян, а врегулювання конфлікту, який розвʼязала Росія, можливе політико-дипломатичним шляхом.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи стягування військ РФ до українських кордонів, заявив, що Україна не кине спроб боротися за мир дипломатичним шляхом, незважаючи на військовий шантаж Кремля. А в разі необхідності, як додав глава держави, Україна себе захищати.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах РФ. Влада Росії розраховує на окупованих територіях Донбасу до кінця 2021 року роздати ще майже 1,4 млн російських паспортів, а ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що жителі ОРДЛО зможуть "впливати на політичне життя Росії".

Також Фокус розповідав, що Володимир Путін звинуватив Україну в ігноруванні Мінських угод. У своїй статті Путін заявив, що Мінські угоди з врегулювання війни на Донбасі не мають альтернативи, а Україна "експлуатує образ жертви зовнішньої агресії".