Ракеты, снайперские комплексы и мины: РФ поставила оккупантам ОРДЛО новое вооружение, - разведка

По информации ГУР, поставки вооружение и топлива совершались в течении всего июля через неподконтрольную часть украино-российской границы.

Главное управление разведки Украины сообщает, что Россия поставила на временно оккупированную территорию новое оружие, боеприпасы и топливо.

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Согласно данным ГУР, Командование РФ продолжает усиливать боеспособность соединений и частей 1 и 2 корпусов "ЛДНР". В течении июля через неподконтрольные части украино-российской границы было ввезено более 1400 тонн топлива.

Также оккупанты поставили партии вооружения и боеприпасов российского производства:

противотанковые управляемые ракеты

снайперские комплексы

противотанковые и противопехотные мины

На территорию оккупированных районов Луганской области были поставлены САУ, проходящие ремонт на предприятиях российского оборонного комплекса.

Напомним, 5 июля пророссийские боевики во время учений попали в жилой дом.

Ранее сообщалось, что РФ наращивает военные резервы на оккупированном Донбассе, делая особый акцент на подготовке артиллерийских и минометных подразделениях.