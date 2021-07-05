"Горе-артиллеристы": боевики во время учений попали в жилой дом, - разведка

Оккупанты проводили учения в Луганской области, дом, в который они попали, находится на временно неподконтрольной территории Украины.

Пророссийские боевики на Донбассе попали в жилой дом во время учений. Об этом сообщает Оперативно-такическая группировка "Північ" в Facebook.

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По данным разведки, оккупанты "2 армейского корпуса" попали в один из домов населенного пункта Мрия (Луганская область), которая временно контролируется боевиками. Сообщается, что в результате попадания "горе-артиллеристами" уничтожено жилье и имущество гражданских лиц.

Так называемое командование пытается скрыть факт обстрела дома и халтурность своих "военных", сообщают разведчики.

"Такими халатными действиями оккупанты пытаются убить мечту на "счастливое будущее" непризнанной пвседореспублики", — указывается в сообщении.

На момент написания новости опубликованных фото поврежденного дома нет.

В "Информационном сопротивлении" ожидают, что вину за уничтожение дома российские пропагандисты возложат на украинскую армию.

Напомним, вчера, 4 июля в результате обстрела погиб украинский военный Юрий Письменный. В мае 2021 года сообщалось, что боевики обстреляли жилые дома в Марьинке из ствольной артиллерии.