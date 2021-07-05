"Горе-артилеристи": бойовики під час навчань потрапили в житловий будинок, — розвідка

Окупанти проводили навчання в Луганській області, будинок, у який вони потрапили, знаходиться на тимчасово непідконтрольній території України.

Проросійські бойовики на Донбасі потрапили в житловий будинок під час навчань. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Північ" у Facebook.

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За даними розвідки, окупанти "2 армійського корпусу" потрапили в один із будинків населеного пункту Мрія (Луганська область), яка тимчасово контролюється бойовиками. Повідомляється, що внаслідок потрапляння "горе-артилеристами" знищені житло та майно цивільних осіб.

Так зване командування намагається приховати факт обстрілу будинку та халтурність своїх "військових", повідомляють розвідники.

"Такими недбалими діями окупанти намагаються вбити мрію на "щасливе майбутнє" невизнаної пвседореспубліки", — вказується в повідомленні.

На момент написання новини опублікованих фото пошкодженого будинку немає.

В "Інформаційному опорі" очікують, що провину за знищення будинку російські пропагандисти покладуть на українську армію.

Нагадаємо, вчора, 4 липня внаслідок обстрілу загинув український військовий Юрій Письменний. У травні 2021 року повідомлялося, що бойовики обстріляли житлові будинки в Марʼїнці зі ствольної артилерії.