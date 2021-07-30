Ракети, снайперські комплекси та міни: РФ поставила окупантам ОРДЛО нове озброєння, — розвідка

За інформацією ГУР, поставки озброєння і палива відбувалися протягом усього липня через непідконтрольну частину україно-російського кордону.

Головне управління розвідки України повідомляє, що Росія поставила на тимчасово окуповану територію нову зброю, боєприпаси та паливо.

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Згідно з даними ГУР, Командування РФ продовжує посилювати боєздатність з'єднань і частин 1 і 2 корпусів "ЛДНР". Упродовж липня через непідконтрольні частини україно-російського кордону було ввезено понад 1400 тонн палива.

Також окупанти поставили партії озброєння і боєприпасів російського виробництва:

протитанкові керовані ракети

снайперські комплекси

протитанкові і протипіхотні міни

На територію окупованих районів Луганської області були поставлені САУ, що проходять ремонт на підприємствах російського оборонного комплексу.

Нагадаємо, 5 липня проросійські бойовики під час навчань потрапили в житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що РФ нарощує військові резерви на окупованому Донбасі, роблячи особливий акцент на підготовці артилерійських і мінометних підрозділах.