Ракети, снайперські комплекси та міни: РФ поставила окупантам ОРДЛО нове озброєння, — розвідка
За інформацією ГУР, поставки озброєння і палива відбувалися протягом усього липня через непідконтрольну частину україно-російського кордону.
Головне управління розвідки України повідомляє, що Росія поставила на тимчасово окуповану територію нову зброю, боєприпаси та паливо.
Згідно з даними ГУР, Командування РФ продовжує посилювати боєздатність з'єднань і частин 1 і 2 корпусів "ЛДНР". Упродовж липня через непідконтрольні частини україно-російського кордону було ввезено понад 1400 тонн палива.
Також окупанти поставили партії озброєння і боєприпасів російського виробництва:
- протитанкові керовані ракети
- снайперські комплекси
- протитанкові і протипіхотні міни
На територію окупованих районів Луганської області були поставлені САУ, що проходять ремонт на підприємствах російського оборонного комплексу.
Нагадаємо, 5 липня проросійські бойовики під час навчань потрапили в житловий будинок.
Раніше повідомлялося, що РФ нарощує військові резерви на окупованому Донбасі, роблячи особливий акцент на підготовці артилерійських і мінометних підрозділах.