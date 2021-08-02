За июль в зоне ООС погибло 7 украинских военных - поименный список (фото)

По сравнению с прошлым месяцем, количество погибших украинских военных возросло с 2 до 7. При этом в июне 9 бойцов получили боевые ранения.

В зоне проведения Операции объединенных сил погибло 5 украинских военных, еще двое скончались от полученных ранений и ожогов. Об этом сообщает АрміяInform.

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4 июля в результате обстрела оккупантов погиб от ранений, несовместимых с жизнью боец 93 бригады "Холодного яра", начальник медпукта, капитан Юрий Письменный. Смертельное ранение воин получил во время оказания помощи раненному.

У него Письменного осталась вдова, взрослые дети и дочь.

[ + – ] Юрий Письменный Фото: АрміяInform

5 июля в в результате обстрела оккупантов погиб от ранений, несовместимых с жизнью майор Богдан Бродовский из "Холодноярской" бригады. Военному было 37 лет. Был убит во время прямого попадания снаряда в машину, когда он приехал на ВОП.

У бойца осталась вдова и четверо детей.

[ + – ] Богдан Бродовский Фото: АрміяInform

8 июля от снайперской пули погиб сержант Евгений Курасов из 58 бригады имени гетмана Ивана Выговского. У бойца несколько месяцев назад родилась дочь.

[ + – ] Евгений Курасов Фото: АрміяInform

9 июля от снайперской пули погиб старший солдат Владимир Яскив из 24 отдельной механизированной бригады. У погибшего военного осталась двое детей — сын и дочь.

[ + – ] Владимир Яскив Фото: АрміяInform

13 июля в результате снайперского огня погиб главный сержант Андрей Беляев из 57 бригады "Кировоград". У бойца осталась жена и трое детей.

[ + – ] Андрей Беляев Фото: АрміяInform

15 июля оккупанты обстреляли село Нью-Йорк в Донецкой области, от минометных взрывов боец Александр Горбенко из 10 бригады получил осколковые ранения и 80% ожогов всего тела. Его эвакуировали в Харьков, где медики 4 дня боролись за его жизнь, но его сердце перестало биться 19 июля.

У погибшего бойца остались родители и дочь.

[ + – ] Александр Горбенко Фото: АрміяInform

23 июля от тяжелых ранений скончался старший лейтенант Дмитрий Сивоконь. Он получил ранения 13 июля во время артобстрела. У погибшего осталась жена и трое детей.

[ + – ] Дмиртий Сивоконь Фото: АрміяInform

Напомним, оккупанты заявили, что они готовы к наступлению на позиции ВСУ. Главарь Пушилин заявил, что подконтрольные ему боевики готовы к любому варианту развития событий.

Ранее в украинской ТКГ назвали количество погибших и раненых военных за год режима прекращения огня.