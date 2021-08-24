Новая техника, собаки и курсантки без каблуков: как прошел парад в День Независимости 2021

В 2021 году Украина провела самый крупный парад в честь Дня Независимости за всю свою историю, потратив 195 млн гривен. Страна показала своих защитников, новейшую боевую технику, а также напомнила об истории.

24 августа в Киеве завершился праздничный парад в честь 30-летия Независимости Украины. Фокус собрал самую интересную и важную информацию о юбилейном мероприятии.

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Речь Владимира Зеленского

Во время парад президент Украины Владимир Зеленский выступил с торжественной речью на Майдане Независимости. Он напомнил, что хотя суверенной Украине исполнилось только 30 лет, она уже обладает тысячелетней историей. Так многие памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней, были построены еще много веков назад. К тому же, первая гривна появилась более тысячи лет назад — во времена князя Владимира.

На этой волне Владимир Зеленский подписал указ о внедрении нового праздника — Дня украинской государственности, который будут отмечать в День крещения Киевской Руси (28 июля). Он добавил, что правительство возвращает в страну останки известных украинцев и украинок, которые были похоронены за рубежом, а также культурные ценности.

Зеленский назвал русских народом Украины наравне с крымскими татарами, караимами, крымчаками и белорусами. "Все мы граждане Украины", – подчеркнул президент. Он также отметил, что все 25 регионов должны сотрудничать для развития страны.

Во время речи Владимир Зеленский тонко высмеял бывших президентов Виктора Януковича и Петра Порошенко, не упомянув их среди своих предшественников. По мнению гаранта, спортсмен Сергей Бубка и актер Леонид Быков являются более выдающимися уроженцами Донецкой области, нежели Янукович.

Парад в честь Дня Независимости посетили три экс-президента Украины, которых разместили на почетных местах в первом ряду в порядке их правления. Первым сидел Леонид Кучма (1994 — 2005 гг), посредине – Виктор Ющенко (2005 – 2010 гг), правее – Петр Порошенко (2014 – 2019 гг). Первый президент, Леонид Кравчук, впервые за 30 лет пропустил празднования Дня Независимости по состоянию здоровья — недавно ему сделали операцию на сердце. Виктор Янукович, четвертый глава государства, заочно осужден, а также является фигурантом расследования о расстрелах на Майдане.

[ + – ] Бывшие президенты на параде в 2021 году Фото: Скриншот

Награждение героев, артистов и спортсменов

В честь Дня Независимости Владимир Зеленский традиционно вручил государственные награды. Так за помощь в развитии Украины ордены Ярослава Мудрого пятой степени получили актер Вахтанг Кикабидзе и экс-тренер футбольной сборной Андрей Шевченко, благодаря которому украинцы впервые пробились в 1/4 чемпионата Европы. Кроме того, пятерым украинцам присвоили звания "Героев Украины".

Зеленский также вручил знаменитым украинцам свидетельства о присвоении званий народного и заслуженного артистов Украины. В частности, с сегодняшнего дня заслуженными стали актер театра и кино Андрей Исаенко, а также певец и композитор Дмитрий Монатик.

Марш защитников Украины

Торжественная часть началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна. После речи президента и церемонии награждения, Владимир Зеленский призвал всех присутствующих почтить минутой молчания память украинцев, погибших в борьбе за независимость Родины.

Затем начался Марш защитников Украины, в ходе которого по центру Киева промаршировали более 5 тысяч представителей различных родов войск: Воздушных сил, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС. Впервые в истории страны в нем приняли участие служебные собаки из разных кинологических подразделений, несущих службу вместе с военными и участвующих в международных миротворческих миссиях. Помимо военнослужащих, в параде впервые поучаствовали сотрудники патрульной полиции, при этом половину расчета составили женщины. Прекрасную половину человечества представило также сводное подразделение курсанток военного института Университета имени Шевченко, которые промаршировали без каблуков.

От МВД в параде приняли участие: Национальная академия внутренних дел, национальная полиция Украина, Почетный караул Национальной гвардии Украины, Национальная академия НГУ, Национальная академия Государственной пограничной службы Украины, Национальный университет гражданской защиты Украины, Сводный военный оркестр НГУ и два кинологические подразделения НГУ и ГНАУ.

От стран-партнеров в Марше приняли участие военнослужащие:

бронированной кавалерийский разведывательного полка первой бронетанковой пехотной бригады ВС Великобритании;

второй пехотной бригады западного командования Сил обороны Грузии;

второго батальона Королевской гвардии Дании;

парадный расчет гвардейского батальона Эстонии;

военной тренировочной миссии ВС Канады в Украине (операция Unifier);

батальона штаба Латвийских национальных вооруженных сил;

роты почетного караула Вооруженных сил Литвы,

роты почетного караула армии Молдовы;

парадный расчет ВС Словакии;

гвардейский полк Финляндии;

батальона почетного караула Чехии;

подразделение из США;

гвардейский полк из Швеции;

знаменосная группа совместной полько-литовской бригады.

Еще одна новинка для Украины – сводный международный оркестр, который исполнил финал девятой симфонию Людвига Бетховена, как музыкальный символ объединения.

Парад военной техники

Парад техники начала колонна многоцелевых бронетранспортеров 4х4 Oncilla, которые являются польским вариантом украинских многоцелевых бронетранспортеров "Дозор-Б". Вслез по Крещатику прокатились уже испытанные военные автомобили "Козак-кабриолет", а также броневики "Новатор", "Козак-2", командно-штабные машины К-1450-02, полноприводный восьмиколесный бронетранспортер БТР-4Е, бронемашины "Варта"

В часть праздника военные также показали противотанковые комплексы "Стугна-П", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 152-мм пушки "Гиацинт" и "Мста-Б", 120-мм самоходные минометы Барс-ММЛ, "Смерч", зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Тор", С-300ПС. На гусеницы тяжелой техники надели резиновые накладки, чтобы не испортить дорогу. Неожиданностью для зрителей стали словацкие квадроциклы, на которых пограничники сейчас ведут патрулирование.

Из новенького украинские военные вывели ракетный комплекс 360МЦ "Нептун", реактивную систему залпового огня "Ольха", турецкие беспилотники Bayraktar TB2, новые танки "Оплот" и БМ "Оплот", а также семь танков модификации Т-64БМ2. США выкатили на парад американские бронеавтомобили HMMWV и спецавтомобилями на базе Toyota Land Cruiser.

[ + – ] Самолет "Мрія" во время парада Фото: Офис президента

Воздушную часть открыли вертолеты Ми-8 Сухопутных войск ВСУ из Херсона. За ними над Киевом пролетели самолеты вертолеты Ми-14, Н-145 и EC-225LP, а также множество самолетов:

Ан-225 Мрия — самый большой и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации;

Ан-70 — военно-транспортный самолет нового поколения;

Ан-26,

Ан-26 "ВІТА";

Ан-32;

Ан-72;

Су-24;

Су-25;

Cу-27;

МиГ-29;

Ил-76;

Diamond DA-42.

Самолеты воссоздали в небе украинский флаг при помощи специального цветного дыма. Великобритания выпустила самолеты Boeing KC-135 Stratotanker и Boeing P-8 Poseidon, Польша — многоцелевые истребители F-16, Словакия — вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan. Авиационные подразделения министерства привлекли вертолеты Airbus Helicopters Н145, Н225 Super Puma, самолеты DА42 — МИ, АН-72 и АН-32П. Военный парад закончился пролетом украинских истребителей МиГ-29 в сопровождении британских истребитель четверного поколения Eurofighter Typhoon.

Исторический перформанс "ДНК"

Во время трансляции парада показали театрализованное представление "День рождения страны" ("День народження країни") с историей Украины от 964 года до наших дней, видеоролик длился около 13 минут. В центр сюжета поместили девочку, которая обошла локации на Майдане Независимости с фигурами известных украинцев, символизирующих разные эпохи. Закадровый голос комментировал происходящее под аккомпанемент уличного музыканта Игоря Янчука.

Сначала авторы показали княгиню Ольгу и Князя Святослава а завершили все выходом маленькой актрисы к военным в реальном времени — она вручила цветы командиру воинов-ветеранов. Во время представления президент Владимир Зеленский растрогался и вытер слезу.

Фото: Скриншот

В завершение парад эта же девочка выехала на огромном цветке с сине-желтыми лепестками и спела патриотическую песню. На этом парад в честь Дня Независимости закончился. Ранее писали, что на праздничные мероприятия в Киеве выделили 195 млн гривен.