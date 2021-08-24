"Мы молодая страна с тысячелетней историей": о чем говорил Зеленский на Крещатике

В ходе выступления президент подписал указ об учреждении нового государственного праздника – Дня украинской государственности.

Выступая перед началом парада на Крещатике, президент Владимир Зеленский сказал, что сегодня мы празднуем не получение независимости, а ее восстановление. Он также назвал украинскую государственность уникальной и потом пояснил, почему.

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"Нашей Конституции – 25 лет. Но нашей Конституции – 311 лет", – сказал он, имея в виду конституцию Пилипа Орлика. Конституция Орлика сейчас находится в Софийском соборе, которому более 1000 лет. Гривне – 25 лет, но ей больше и 1000 лет, так как она появилась во времена князя Владимира. Оттуда же и украинский герб – тризуб.

"Мы молодая страна с тысячелетней историей", – сделал вывод президент. По его словам, в Киеве появились и православие, и древнеславянский язык, наследником которого является современный украинский язык.

После этого Зеленский подписал указ об учреждении нового государственного праздника – Дня украинской государственности.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности, в День крещения Киевской Руси-Украины", – заявил он.

Также президент сказал, что Украина начинает процесс возвращения домой останков известных украинцев, которые похоронены за рубежом, а также исторических и культурных ценностей.

Президент пояснил, он так много говорит об истории затем, чтобы "мы все поверили в себя, и вместе строили сильное государство".

Такое сильное государство не будет просить о вступлении в НАТО, его "сами позовут".

В качестве государственных побед последнего времени Зеленский назвал то, что на "Антонове" начали строить три самолета, появление электронного паспорта, снятие депутатской неприкосновенности, запуск рынка земли.

Говоря о жителях оккупированных территорий Донбасса, он сказал: "Можно заставить их получать паспорта России, но нельзя паспортизировать их украинские сердца".

Перечисляя народы Украины, русских назвал после крымских татар, караимов, крымчаков и белорусов. "Все мы граждане Украины", – заявил Зеленский.

По его словам, в "сборной Украины" играют 25 незаменимых игроков – ее регионов. После этого стал приводить примеры, кого из великих украинцев дал тот или иной регион.

В этом ряду он произнес: "Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго, Сумщина — третьего, Донетчина – подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку". После этих слов зрители на Крещатике засмеялись. Вероятно они ожидали, что Донетчина будет названа родиной четвертого президента – Виктора Януковича. В своей речи Зеленский не упомянул и пятого президента – Петра Порошенко.

Напомним, 23 августа, Зеленский поднял национальный флаг в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области.

Виктор Янукович обратился украинцам накануне Дня Независимости, разместив видеоролик в Facebook. По его словам, главной ошибкой Украины стал отказ от добрососедских отношений с Россией. Янукович также считает, что при его правлении, несмотря на ошибки, страна жила мирно, а украинцы массово не уезжали за границу.