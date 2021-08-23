В Киеве ветераны подняли самый большой флаг Украины, а Зеленский – в селе Марьяновка
Ко Дню Государственного Флага Украины во многих городах страны прошли торжественные мероприятия.
В День Государственного Флага Украины во многих городах были торжественно подняты украинские флаги. Об этом сообщает Укринформ.
В Киеве 23 августа был поднят на флагшток самый большой флаг Украины, его подняли ветераны АТО и ООС. Торжественная церемония прошла при участии мэра Киева Виталия Кличко и общевойскового взвода роты Почетного караула.
День Государственного Флага в столице впервые проходит на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Кличко добавил, что на флагштоке также был установлен новый тризуб. Его конструкция более легкая и оснащена поворотным механизмом. Флаг на печерских холмах будет видно из многих мест в Киеве.
Также сегодня был поднят государственный флаг в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области. В торжественном мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.
"Поздравляю всех с праздником. Сегодня нас объединит совместное действо, объединит общая цель: мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину, поднимать Украину только вместе … С Днем Государственного флага Украины!", — сказал президент.
Он также добавил, что у флагштока находится артобъект, который состоит из 25 стальных крыльев, олицетворяющих 24 области и украинский Крым.
"Это — символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе", — подчеркнул глава государства.
Кроме этого, в Харькове недалеко от Сергиевской площади был поднят государственный флаг на самый высокий флагшток Украины и Европы.
Высота флагштока превышает 100 метров, это примерно как 24-этажный дом.