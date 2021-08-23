У Києві ветерани підняли найбільший прапор України, а Зеленський — в селі Мар'янівка

До Дня Державного Прапора України у багатьох містах країни пройшли урочисті заходи.

У День Державного Прапора України у багатьох містах були урочисто підняті українські прапори. Про це повідомляє Укрінформ.

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У Києві 23 серпня було піднято на флагшток найбільший прапор України, його підняли ветерани АТО і ООС. Урочиста церемонія пройшла за участю мера Києва Віталія Кличка та загальновійськового взводу роти Почесної варти.

День Державного Прапора в столиці вперше проходить на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Фото: флаг

Кличко додав, що на флагштоку також був встановлений новий тризуб. Його конструкція легша і оснащена поворотним механізмом. Прапор на печерських пагорбах буде видно з багатьох місць в Києві.

Також сьогодні було піднято державний прапор в географічному центрі України — селі Мар'янівка Черкаської області. В урочистому заході взяв участь президент Володимир Зеленський.

"Вітаю всіх зі святом. Сьогодні нас об'єднає спільне дійство, об'єднає спільна мета: ми разом піднімаємо прапор і повинні піднімати Україну, піднімати Україну тільки разом ... З Днем Державного прапора України!", — сказав президент.

Він також додав, що у флагштока знаходиться артоб'єкт, який складається з 25 сталевих крил, які уособлюють 24 області і український Крим.

"Це — символ того, що підніматися вгору і бути на висоті набагато легше разом", — підкреслив глава держави.

Крім цього, в Харкові недалеко від Сергіївської площі було піднято державний прапор на найвищий флагшток України і Європи.

Фото: Kharkiv Today

Висота флагштока перевищує 100 метрів, це приблизно як 24-поверховий будинок.