У Києві ветерани підняли найбільший прапор України, а Зеленський — в селі Мар'янівка
До Дня Державного Прапора України у багатьох містах країни пройшли урочисті заходи.
У День Державного Прапора України у багатьох містах були урочисто підняті українські прапори. Про це повідомляє Укрінформ.
У Києві 23 серпня було піднято на флагшток найбільший прапор України, його підняли ветерани АТО і ООС. Урочиста церемонія пройшла за участю мера Києва Віталія Кличка та загальновійськового взводу роти Почесної варти.
День Державного Прапора в столиці вперше проходить на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Кличко додав, що на флагштоку також був встановлений новий тризуб. Його конструкція легша і оснащена поворотним механізмом. Прапор на печерських пагорбах буде видно з багатьох місць в Києві.
Також сьогодні було піднято державний прапор в географічному центрі України — селі Мар'янівка Черкаської області. В урочистому заході взяв участь президент Володимир Зеленський.
"Вітаю всіх зі святом. Сьогодні нас об'єднає спільне дійство, об'єднає спільна мета: ми разом піднімаємо прапор і повинні піднімати Україну, піднімати Україну тільки разом ... З Днем Державного прапора України!", — сказав президент.
Він також додав, що у флагштока знаходиться артоб'єкт, який складається з 25 сталевих крил, які уособлюють 24 області і український Крим.
"Це — символ того, що підніматися вгору і бути на висоті набагато легше разом", — підкреслив глава держави.
Крім цього, в Харкові недалеко від Сергіївської площі було піднято державний прапор на найвищий флагшток України і Європи.
Висота флагштока перевищує 100 метрів, це приблизно як 24-поверховий будинок.