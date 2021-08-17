"При нашей власти народ жил лучше". Янукович перед Днем независимости обратился к украинцам (фото)

Беглый экс-президент считает главной ошибкой Украины за последние 30 лет отказ от добрососедства с РФ.

Экс-президент Украины Виктор Янукович в канун 30-летия Независимости Украины записал обращение к украинцам, которое разместил на своей странице в facebook его адвокат Юрий Кирасир.

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В начале обращения беглый экс-президент вспомнил о "лихих девяностых", во время которых промышленность Украины все равно работала в кооперации с предприятиями РФ, Беларуси и Казахстана.

После этого, продолжил политик, экономические связи стали слабеть и главной причиной, по мнению Януковича, стала "вестернизация" внешней политики Украины, происходившая "под давлением национал-патриотов и западных стран".

"Полноценное сотрудничество с Россией… было правильным решением руководства Украины… другого пути для обеспечения нацбезопасности Украины на тот момент не существовало", – убежден он.

По мнению Виктора Януковича, основной ошибкой в тридцатилетней истории Украины был отказ от добрососедских отношений с Россией.

Это, продолжил экс-президент, привело к войне, расколу общества и глубокому экономическому кризису.

Янукович признал, что во время его президентства также совершались ошибки, однако "Украина жила мирно", а украинцы не выезжали массово за рубеж в поисках лучшей жизни.

"Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства и не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов. То, что народ при нашей власти жил лучше – это факт", – отметил Янукович.

При этом беглый президент попросил украинцев не отчаиваться и верить в то, что все изменится к лучшему, если они проголосуют на выборах за "умеющих управлять государством". Однако Янукович не назвал конкретных фамилий, указав лишь, что эти люди должны жить не ненавистью, а любовью к ближнему.

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Напомним, 2 августа Печерский районный суд Киева разрешил ГБР расследовать роль Виктора Януковича в расстрелах на Майдане.

А 3 июня Шевченковский районный суд Киева разрешил специальное расследование против Януковича по делу о захвате власти.

При этом, 9 июня Европейский суд общей юрисдикции аннулировал санкции против Виктора Януковича и его сына.