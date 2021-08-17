"За нашої влади народ жив краще". Янукович перед Днем незалежності звернувся до українців (фото)

Експрезидент-утікач вважає головною помилкою України за останні 30 років відмову від добросусідства з РФ.

Експрезидент України Віктор Янукович напередодні 30-річчя Незалежності України записав звернення до українців, яке розмістив на своїй сторінці в facebook його адвокат Юрій Кірасир.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На початку звернення експрезидент-утікач згадав про "лихі дев'яності", під час яких промисловість України все одно працювала в кооперації з підприємствами РФ, Білорусі та Казахстану.

Після цього, продовжив політик, економічні зв'язки стали слабшати, і головною причиною, на думку Януковича, стала "вестернізація" зовнішньої політики України, що відбувалася "під тиском націонал-патріотів і західних країн".

"Повноцінне співробітництво з Росією ... було правильним рішенням керівництва України ... іншого шляху для забезпечення нацбезпеки України на той момент не існувало", — переконаний він.

На думку Віктора Януковича, основною помилкою в тридцятирічній історії України була відмова від добросусідських відносин із Росією.

Це, продовжив експрезидент, призвело до війни, розколу суспільства та глибокої економічної кризи.

Янукович визнав, що під час його президентства також відбувалися помилки, однак "Україна жила мирно", а українці не виїжджали масово за кордон у пошуках кращого життя.

"Українці розмовляли рідною мовою без остраху бути звинуваченими в порушенні законодавства і не жебракували через непомірні комунальні тарифи. Те, що народ за нашої влади жив краще — це факт", — зазначив Янукович.

При цьому президент-утікач попросив українців не впадати у відчай і вірити в те, що все зміниться на краще, якщо вони проголосують на виборах за тих, хто "вміє керувати державою". Однак Янукович не назвав конкретних прізвищ, вказавши лише, що ці люди повинні жити не ненавистю, а любов'ю до ближнього.

[ + – ] Лист 1 звернення [ + – ] Лист 2 звернення [ + – ] Лист 3 звернення [ + – ] Лист 4 звернення [ + – ] Лист 5 звернення

Нагадаємо, 2 серпня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на ДБР розслідувати роль Віктора Януковича в розстрілах на Майдані.

А 3 червня Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне розслідування проти Януковича у справі про захоплення влади.

При цьому, 9 червня Європейський суд загальної юрисдикції анулював санкції проти Віктора Януковича та його сина.