Европейский суд отменил решение о замораживании активов Януковича и его сына

Решение принято судом первой инстанции, оно может быть обжаловано в апелляции.

Европейский суд общей юрисдикции 9 июня отменил решение Совета Евросоюза 2019 года о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Александра.

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По мнению суда, Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на эффективные защиту и судебное разбирательство были соблюдены в уголовном процессе, который проводится в Украине и лежит в основе решения о продлении заморозки активов.

В решении суда указано, что "апелляция, ограниченная только вопросами права, может быть подана в течение двух месяцев и десяти дней".

Европейский суд общей юрисдикции (General Court of the European Union) – судебный орган первой инстанции в рамках судебной системы Европейского союза, расположен в Люксембурге.

Напомним, в марте этого года Евросоюз на год продлил санкции против Януковича и его окружения. Тогда же Совет ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.