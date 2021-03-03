Евросоюз продлил санкции против Януковича и его соратников: кого вычеркнули из списка

Европа сократила санкционный список, однако ограничения с Виктора Януковича снимать пока не собирается.

Послы Европейского союза согласовали продление персональных санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также людей из его окружения. О таком решении 3 марта журналист Рикард Джозвяк сообщил из Брюсселя в соцсети Twitter.

Действие ограничений продлили до 15 сентября 2021 года для 177 человек и 48 субъектов, которых обвиняют в подрыве территориальной целостности. Отдельным решением европейские послы увеличил срок действия санкций против Виктора Януковича и еше семерых человек, включая сына экс-президента — Александра.

Как отметил Рикард Джозвяк, из санкционного списка ЕС вычеркнул бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Стоит отметить, что Сергей Арбузов возглавлял украинское правительство с 28 февраля 2013 года по 23 февраля 2014 года.

Ранее появилась информация, что санкции с Арбузова и Табачника решили снять, поскольку Украина не смогла предоставить веские основания для продления ограничений. Таким образом список сократился до восьми человек, ожидалось, что из него исключат также Александра Януковича.

В 2020 году Евросоюз снял санкции с бывших премьер-министра Николая Азарова и главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого, а годом ранее 2019 из санкционного списка исключили экс-руководителя администрации Януковича Андрея Клюева.

Недавно действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции поддержал снятие санкций против представителей команды Виктора Януковича, которые успешно выполнили свою роль и помогли вернуть в Украину похищенные ценности. По его словам, меры против экс-президента и его соратников постоянно обсждают с Евросоюзом.

"Европа остается на твердых нерушимых позициях по поддержке Украины, в частности, и в санкционной политике. Санкции продолжаются", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Писали также, что Виктор Янукович пригласил детективов ГБР и прокурора из Офиса генпрокурора к себе в Ростов-на-Дону. Но в Офисе генпрокурора считают, что это невозможно.