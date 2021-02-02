Янукович позвал прокуроров ГБР и Офиса генпрокурора к себе в Ростов-на-Дону

Адвокат беглого президента Виктор Сердюк заявил, что место пребывания Януковича давно известно украинским правоохранителям.

Беглый президент Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его пребывания в России для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана. Об этом сообщает Интерфакс.

Его адвокат Виктор Сердюк заявил, что место пребывания Януковича давно известно украинским правоохранителям.

"И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по "харьковским соглашениям", Виктор Янукович в очередной раз готов к встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года", — сообщил адвокат.

PavlovskyNews опубликовало копию документа с обращением, согласно ему, Янукович проживает по адресу Россия, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

Напомним, беглому президенту Украины Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России. Следствие считает, что Янукович в 2010 году помог тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву в проведении подрывной деятельности против Украины.

Следствие установило, что 21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал с Медведевым соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа.

Недавно Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте беглого президента Виктора Януковича. Речь шла о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции Межигорье.