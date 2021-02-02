Янукович покликав прокурорів ДБР і Офісу генпрокурора до себе в Ростов-на-Дону

Адвокат президента-втікача Віктор Сердюк заявив, що місце перебування Януковича давно відоме українським правоохоронцям.

Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до Офісу генпрокурора і Державного бюро розслідувань з проханням до прокурорів прибути за місцем його перебування в Росії для з'ясування всіх необхідних питань для розслідування справ Майдану. Про це повідомляє Інтерфакс.

Його адвокат Віктор Сердюк заявив, що місце перебування Януковича давно відоме українським правоохоронцям.

"І, незважаючи на те, що у ДБР абсолютно немає підстав для того, щоб виносити будь-які підозри щодо "харківських угод", Віктор Янукович у черговий раз готовий до зустрічі і максимальної співпраці зі слідством для встановлення і покарання винуватців злочинів 2014 року", — повідомив адвокат.

PavlovskyNews опублікувало копію документа зі зверненням, згідно з ним, Янукович проживає за адресою Росія, місто Ростов-на-Дону, вул. Єременка, 81, корпус "В".

Нагадаємо: президенту-втікачу України Віктору Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання "Харківських угод" на користь Росії. Слідство вважає, що Янукович у 2010 році допоміг тоді ще президенту РФ Дмитру Медведєву в проведенні підривної діяльності проти України.

Слідство встановило, що 21 квітня 2010 року в Харкові Янукович підписав з Медведєвим угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Україна на це погодилася в обмін на зменшення ціни російського газу.

Нещодавно Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила клопотання прокурора про заочний арешт президента-втікача Віктора Януковича. Йшлося про справу про незаконне присвоєння Януковичем резиденції Межигір'я.