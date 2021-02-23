Евросоюз отменит санкции против Арбузова и Табачника, топ-чиновников времен Януковича

Санкции отменят, поскольку Украина не может предоставить веские основания для их сохранения.

Послы стран Европейского союза на следующей неделе отменят санкции против бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В результате санкционный список сократится до восьми человек, в нем остаются бывший президент Виктор Янукович и его сын Александр.

Арбузов был руководителем правительства с 28 января до 27 февраля 2014 года, до этого он возглавлял Нацбанк. Табачник занимал пост министра образования и науки с 28 февраля 2013 года до 23 февраля 2014 года. Ожидалось, что сейчас санкции снимут и с Александра Януковича.

В 2020 году ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. В 2019 году исключили из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева.

Санкции отменяют, поскольку, по словам чиновников ЕС, Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.

"Если вам интересно, почему ЕС не преследует олигархов в России из-за Навального, просто посмотрите на этот сокращающийся список", – написал Йозвяк.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает снятия санкций с физических лиц, которые входили в команду Януковича. Об этом он заявил 11 февраля во время общей пресс-конференции Совета ассоциации Украина-ЕС. По словам Шмыгаля, если санкции сыграли свою роль в возвращении активов, средств или ценностей, то их можно снять.