Євросоюз скасує санкції проти Арбузова і Табачника, топ-чиновників часів Януковича

Санкції скасують, оскільки Україна не може надати вагомі підстави для їхнього збереження.

Посли країн Європейського союзу на наступному тижні скасують санкції проти колишнього в.о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

У результаті списку санкцій скоротиться до восьми чоловік, у ньому залишаються колишній президент Віктор Янукович і його син Олександр.

Арбузов був керівником уряду з 28 січня до 27 лютого 2014 року, до цього він очолював Нацбанк. Табачник займав пост міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року до 23 лютого 2014 року. Очікувалося, що зараз санкції знімуть і з Олександра Януковича.

У 2020 році ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. У 2019 виключили зі списку санкцій екс-голову адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.

Санкції скасовують, оскільки, за словами чиновників ЄС, Україна не може надати переконливі докази доцільності їхнього збереження.

"Якщо вам цікаво, чому ЄС не має на олігархів у Росії через Навального, просто подивіться на цей список, що скорочується", — написав Юзвяк.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає зняття санкцій з фізичних осіб, які входили в команду Януковича. Про це він заявив 11 лютого під час спільної прес-конференції Ради асоціації Україна-ЄС. За словами Шмигаля, якщо санкції зіграли свою роль у поверненні активів, коштів або цінностей, то їх можна зняти.