ЕС готовится снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича, – журналист

Санкции с бывших чиновников хотят снять из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter, что Евросоюз готовится исключить из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

По его информации, санкции с бывших чиновников хотят снять из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

"Я слышал, что Киеву необходимо делать больше в отношении России", – написал журналист, добавив, что не исключает снятия ограничений и с остальных украинских экс-чиновников.

Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Последний раз ЕС продлевал их 4 марта 2019 года. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, и в ближайшее время ЕС должен принять по ним следующее решение.

Как ранее сообщал Фокус:

Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против Януковича в 2018 году, однако экс-президент продолжает до марта 2020 года оставаться под действием санкций, продленных в марте 2019 года.