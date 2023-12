Допустили ошибку: в ЕС отменили санкции против Януковича и его сына

С беглого президента сняли санкции, наложенные за обвинения в коррупции, указано в решении европейского суда. Однако он до сих пор не имеет права пересекать границы ЕС.

20 декабря Виктор Янукович и его сын Александр избавились от некоторых санкций, которые Европейский Союз наложил на их активы. Европейские юристы согласились, что в 2021 году допустили ошибку из-за особенностей судебной системы в Украине. Все обстоятельства дела приведены в решении суда Европейского Союза (Court of justice of the European Union), изложенные на портале учреждения.

Важно

Адвокаты отца и сына Януковичей обратились в суд, требуя отмены санкций, наложенных в 2021 году, говорится в материалах дела. Указывали, что ЕС наложили санкции, опираясь на уголовные дела в Украине. Однако теперь их отменили из-за "допущения ошибки в оценке".

Фрагмент решения суда ЕС по Януковичу Фото: Скриншот

В тексте постановления обосновали соображения судей. Отметили, что в 2021 году адвокаты Януковича указывали, что суды в Украине против него были "политически мотивированными и несправедливыми". Кроме того, фигуранта лишили возможности обжаловать подозрения в коррупции. Между тем европейцы, накладывая санкции, поспешили — не убедились, действительно ли процессы в Украине происходили без нарушений. Поэтому в 2023 году наказание ЕС отменили — и для Виктора Януковича, и для Александра Януковича.

На портале "Укринформ" объяснили, что отмена санкций от 2021 года не отменяет санкций, наложенных на Януковичей в 2022 году из-за вторжения РФ в Украину. Эти два человека и дальше не имеют права пересекать границы Евросоюза и владеть там любым имуществом, иметь счета в банках и тому подобное.

Янукович в РФ — детали

Отметим, семейство Януковичей перебралось в РФ после событий на Майдане и Революции Достоинства. На сегодня известно, что экс-президент Виктор Янукович проживает в Ростове-на-Дону — так указано в решении суда ЕС. Впрочем 30 ноября Офис генерального прокурора рассказал, как ему живется. Экс-украинский политик хозяйничает в доме за 50 млн долл., приобретенном в элитном пригороде Москвы — на Рублевке. За пределы РФ Янукович и его окружение не выезжает, опасаясь возможного ареста.

Янукович и другие беглецы из Украины находятся под пристальным наблюдением ГУР Минобороны, пояснил медиа представитель ведомства. Объяснения прозвучали после гибели экс-нардепа Ильи Кивы в Подмосковье — мужчину нашли мертвым в парковой зоне возле отеля. Российские следователи уверены, что за покушением стоят украинские спецслужбы: ГУР и СБУ эти заявления не подтверждают и не отрицают.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путина заявил, что будет продолжать войну в Украине, пока не достигнет поставленных целей. Тем временем политолог попытался спрогнозировать, по каким причинам возможен раскол России.