Единственная перспектива — смерть: в СБУ прокомментировали причастность к убийству Ильи Кивы

В спецслужбе отмечают, что враги Украины будут отвечать за свои преступления "и перед Богом, и перед украинским народом".

Related video

В украинской службе безопасности рассказали, причастны ли сотрудники спецслужбы к убийству бывшего нардепа и коллаборациониста Ильи Кивы. Об этом они написали в своем Telegram-канале.

Они отметили, что СБУ проводит множество успешных спецопераций, в ходе которых заслуженное наказание получают военные преступники и враги Украины.

Фото: скріншот

Ссылаясь на слова главы спецслужбы Василия Малюка, в службе безопасности отмечают, что единственной перспективой для оккупантов и их пособников, которую могут предложить, является только смерть.

В СБУ говорят, что враги Украины будут отвечать за свои преступления "и перед Богом, и перед украинским народом — по закону и по морали".

Также они отметили, что все детали спецопераций украинской спецслужбы станут известны после победы над врагом.

Убийство Ильи Кивы: что известно

По информации российских журналистов, экс-нардепа убили 6 декабря в элитном загородном клубе в Подмосковье. На теле коллаборанта обнаружили пулевые ранения, а рядом с ним — гильзы и патроны.

Как сообщал бывший нардеп ВРУ Олег Царев, который тоже сбежал в Россию, за Кивой следили, поэтому он пытался скрыться в элитном поселке. Также он рассказал, что украинская разведка имеет якобы список лиц, которых необходимо ликвидировать.

Напомним, в России после смерти Ильи Кивы задумались над безопасностью своих политиков и общественных деятелей. Так, в Совете Федераций должны подготовить меры для обеспечения их безопасности.

Между тем в ГУР говорят, что коллаборационисты имеют шанс сдаться, чтобы обезопасить себя от смерти.