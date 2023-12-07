В России задумались над безопасностью политиков после убийства Ильи Кивы, — росСМИ

В российском Совете Федерации говорят, что после убийства коллаборанта Ильи Кивы "в воздухе повисли угрозы".

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В России планируют ввести меры для защиты политиков и общественных деятелей. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет издание "РИА Новости".

Отмечается, что соответствующие предложения по мерам безопасности должны подготовить до 13 декабря. Причиной этому является убийство в Подмосковье бывшего народного депутата ВРУ Ильи Кивы.

Косачев пояснил, что после инцидента с экс-нардепом в отношении российских журналистов и политиков "в воздухе повисли угрозы". Также он сказал, что для защиты российских политиков и деятелей нужны меры не только внутри страны, но и на международном уровне.

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В частности ранее вице-спикер Совета Федерации РФ заявлял СМИ, что убийство Ильи Кивы должно быть осуждено на международном уровне. Однако если это не будет сделано, то это станет "поощрением государственного терроризма".

Смерть Ильи Кивы: что известно

О смерти бывшего нардепа стало известно 6 декабря от российских СМИ. Тело Ильи Кивы нашли в элитном загородном клубе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье.

По факту убийства российские правоохранители открыли уголовное производство. На место инцидента работали криминалисты и следователи. На территорию комплекса не допускали людей. Также в столице РФ ввели усиленные меры проверки пассажиров в аэропортах и на вокзалах.

По информации российских журналистов, на теле Кивы обнаружили несколько пулевых ранений. Предположительно, что его убили выстрелом в голову.

Также по словам экс-нардепа и предателя Олега Царева, Кива сообщал о том, что за ним следят. Он сказал, что в украинской разведке есть якобы список людей для ликвидации.

Напомним, в украинской разведке отметили, что коллаборационисты, которые переживают за свою жизнь, еще имеют шанс сдаться. В частности, это единственный способ обеспечить свою безопасность.