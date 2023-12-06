Уже не маленький винтик: соцсети взорвались мемами после смерти Кивы (фото)

После обнародования информации о смерти бывшего депутата ВРУ в соцсетях появились множество реакций и мемов.

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В Главном управлении разведки официально подтвердили смерть коллаборанта и бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. Украинцы уже отреагировали на этот инцидент в соцсетях и публикуют десятки мемов и реакций на смерть экс-нардепа. Фокус собрал реакцию соцсетей на смерть Кивы.

Так, украинцы уже добавили смерть предателя в "сводку Генштаба", которую публикуют украинские военные.

Фото: соцмережі

Не забыли пользователи соцсетей вспомнить и Евгения Пригожина с его известным призывом к Шойгу и Герасимову.

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Смерть Ильи Кивы украинцы восприняли, как "подарок на Николая" и ко Дню ВСУ. В соцсетях назвали это "праздничным адвент-календарем от СБУ", а некоторые даже написали стихотворение.

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Также в соцсетях решили обыграть сходство фамилии бывшего депутата на фрукт киви. Так, разрезанный фрукт в сети называют "местом убийства".

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Немало мемов появилось с упоминанием его одиозной фразы "Я маленький винтик" и депутатской деятельности.

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Не забыли Илью Киву прифотошопить на обложку журнала Time.

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Тем временем в России, куда сбежал нардеп после начала полномасштабного вторжения, также не все скучают по Илье Киве.

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Также в соцсетях шутят, что соседи экс-нардепа видели его таким уже не один раз и продолжают публиковать различные реакции на инцидент.

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Смерть Ильи Кивы: что известно

О смерти Ильи Кивы 5 декабря сообщили российские СМИ. Сообщалось, что мертвого экс-нардепа нашли в его доме в селе Супонево. По предварительной информации его убили.

В ГУР подтвердили смерть коллаборанта. Представитель украинской разведки Андрей Юсов сказал, что бывший нардеп был "одним из самых отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".

Между тем российские Telegram-каналы писали, что Киву нашли мертвым в одном из элитных комплексов в Подмосковье "ВеличЪ Country Club". Его тело якобы лежало на снегу посреди парковки со следами крови и гематомами.

Напомним, в ноябре львовский суд заочно вынес приговор экс-нардепу Илье Киве и назначил ему 14 лет заключения с конфискацией имущества. Депутата признали виновным в госизмене, использовании коммунистической символики и призывах к агрессивной войне. В частности, о подозрении коллаборанту объявили еще в марте прошлого года.