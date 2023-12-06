Вже не маленький гвинтик: соцмережі вибухнули мемами після смерті Киви (фото)

Після оприлюднення інформації про смерть колишнього депутата ВРУ у соцмережах з'явилися безліч реакцій та мемів.

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У Головному управлінні розвідки офіційно підтвердили смерть колаборанта і колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви. Українці вже відреагували на цей інцидент у соцмережах і публікують десятки мемів і реакцій на смерть екснардепа. Фокус зібрав реакцію соцмереж на смерть Киви.

Так, українці вже додали смерть зрадника до "зведення Генштабу", яке публікують українські військові.

Фото: соцмережі

Не забули користувачі соцмереж згадати і Євгена Пригожина з його відомим закликом до Шойгу і Герасимова.

Фото: Скріншот Фото: соцмережі

Смерть Іллі Киви українці сприйняли, як "подарунок на Миколая" та до Дня ЗСУ. У соцмережах назвали це "святковим адвент-календарем від СБУ", а дехто навіть написав вірш.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: Скріншот

Також у соцмережах вирішили обіграти схожість прізвища колишнього депутата на фрукт ківі. Так, розрізаний фрукт у мережі називають "місцем вбивства".

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Чимало мемів з'явилося із згадкою його одіозної фрази "Я маленький гвинтик" та депутатської діяльності.

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Не забули Іллю Киву прифотошопити на обкладинку журналу Time.

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Тим часом у Росії, куди втік нардеп після початку повномасштабного вторгнення, також не всі сумують за Іллею Кивою.

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Також у сомережах жартують, що сусіди екснардепа бачили його таким вже не один раз та продовжують публікувати різні реакції на інцидент.

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Фото: Скріншот

Фото: Скріншот

Смерть Іллі Киви: що відомо

Про смерть Іллі Киви 5 грудня повідомили російські ЗМІ. Повідомлялося, що мертвого екснардепа знайшли у його будинку в селі Супонєво. За попередньою інформацією його вбили.

У ГУР підтвердили смерть колаборанта. Представник української розвідки Андрій Юсов сказав, що колишній нардеп був "одним із найбільш огидних покидьків, зрадників і колаборантів".

Тим часом російські Telegram-канали писали, що Киву знайшли мертив в одному з елітних комплексів у Підмосков'ї "ВеличЪ Country Club". Його тіло нібито лежало на снігу посеред парковки зі слідами крові та гематомами.

Нагадаємо, у листопаді львівський суд заочно виніс вирок екснардепу Іллі Киві та призначив йому 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Депутата визнали винним у держзраді, використанні комуністичної символіки та закликах до агресивної війни. Зокрема, про підозру колаборанту оголосили ще у березні минулого року.