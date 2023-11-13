Суд заочно засудив до 14 років ув'язнення екснардепа Ілля Киву

Суд визнав колишнього депутата винним у низці злочинів. Засідання відбувалося без присутності Киви, адже він переховується від слідства та суду.

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У Львові суд заочно виніс вирок колишньому нардепу від партії "Опозиційна платформа – за життя" Іллі Киві. Йому призначили 14 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляють на сайті суду.

Обвинувальний вирок ухвалили у Личаківському районному суді м. Львова. Зазначається, що справу розглядали без присутності екснардепа, оскільки він переховується на території Росії та оголошений у міжнародний розшук.

Згідно із повідомленням, Іллю Киву визнали винним у:

закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ);

державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ);

публічному використанні комуністичної символіки (ч. 2 ст. 436-1 ККУ);

публічних закликах до агресивної війни (ст. 436 ККУ).

Також зазначається, що вирок суду законної сили ще не набрав та може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суд на Кивою: що відомо

Заочний розгляд справи відносно ексдепутата у львівському суді розпочали ще у жовтні минулого року. Одним зі свідків у суді по справі виступав нардеп Віталій Безгін. Він заявив, що ще у березні 2020 року звернувся до Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора через поширення Кивою у соцмережах символіки й проросійських гасел та комуністичної символіки.

Звернення нардепа Віталія Безгіна до ДБР та Офісу Генпрокурора Фото: соцмережі

Про підозру екснардепу повідомили також у березні минулого року. Тоді його звинуватили у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність. Вже у травні 2022 року Іллі Киві повідомили підозру у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади та оголосили у міжнародний розшук.

ЗМІ повідомляли, що після початку повномасштабного наступу Росії колишній депутат втік до Іспанії. Цю інформацію у суді весною цього року підтверджував захисник ексдепутата, посилаючись на квитки.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у Києві ліквідували угруповання із 12 осіб, яким з Росії керував Кива. У разі захоплення регіону чоловіки мали залишитися та підтримати армію РФ. Після звільнення Київщини зловмисники організували наркобізнес.

Також екснардеп-утікач у червні 2023 року прокоментував начебто смерть начальника ГУР Кирила Буданова. За його словами, в ефірах українських телеканалів демонстрували згенеровану за допомогою технологій його цифрову копію.