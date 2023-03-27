"Все буде доведено": у Львові заочно судять Іллю Ківу, — нардеп

За словами народного депутата Віталія Безгіна, ще 2020 року Кива поширював комуністичну символіку та публікував проросійські гасла у соціальних мережах.

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27 березня у Личаківському суді Львова відбулося засідання про зазіхання на територіальну цілісність України з боку колишнього народного депутата України Іллі Киві. Про це пише рух "ЧЕСНО".

Повідомляється, що одним зі свідків у цій справі виступив народний депутат Віталій Безгін із "Слуги народу". Він розповів у коментарі журналістам, що ще у березні 2020 року писав заяву до Державного бюро розслідувань та Генпрокуратури на Іллю Киву. За його словами, він поширював на своїх сторінках у соціальних мережах зображення зі Сталіним, а також проросійські гасла.

"Мене запитували, чи бачу я в цьому свідомі дії. Звичайно, бачу. Слідчі органи мають ідентифікувати та довести, чи безпосередньо ці акаунти в соцмережах належать Киві", — зазначив Безгін.

Він заявив, що ці сторінки досі активно ведуться.

Повідомляється, що наступне засідання заплановане на 3 квітня.

Як заявила тодішній Генпрокурор Ірина Венедиктова ще в березні 2022 року, Генпрокуратура України повідомила про підозру Іллі Киві у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність. Потім правоохоронці відкрили провадження за ще трьома статтями: публічні заклики до насильницької зміни влади, поширення комуністичної символіки, а також пропаганди війни.

За словами експертів, Кива зараз перебуває в Росії, куди перебрався з Іспанії. Україну він покинув ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що ГБР ще у травні 2022 року оголосила колишнього нардепа Іллю Киву у міжнародний розшук. Йому загрожує 15 років ув'язнення.

Крім того, як повідомили у СБУ, у жовтні 2022 року у Києві ліквідували банду, якою з Росії керував Ілля Кива. Підозрювані налагодили наркобізнес і залишалися на Київщині для підтримки ЗС РФ у разі окупації столиці.