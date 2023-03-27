"Все будет доказано": во Львове заочно судят Илью Киву, — нардеп

По словам народного депутата Виталия Безгина, еще в 2020 году Кива распространял коммунистическую символику и публиковал пророссийские лозунги в социальных сетях.

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27 марта в Лычаковском суде Львова прошло заседание о посягательстве на территориальную целостность Украины со стороны бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. Об этом пишет движение "ЧЕСНО".

Сообщается, что одним из свидетелей по этому делу выступил народный депутат Виталий Безгин из "Слуги народа". Он рассказал в комментарии журналистам, что еще в марте 2020 года писал заявление в Государственное бюро расследований и Генпрокуратуру на Илью Киву. По его словам, он распространял на своих страницах в социальных сетях изображения со Сталиным, а также пророссийские лозунги.

"Меня спрашивали, вижу ли я в этом сознательные действия. Конечно, вижу. Следственные органы должны идентифицировать и доказать, непосредственно ли эти аккаунты в соцсетях принадлежат Киве", — отметил Безгин.

Он заявил, что эти страницы до сих пор активно ведутся.

Сообщается, что следующее заседание запланировано на 3 апреля.

Как заявила тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова еще в марте 2022 года, Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении Ильи Киеве в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. Затем правоохранители открыли производство по еще 3-м статьям: публичные призывы к насильственной смене власти, распространению коммунистической символики, а также пропаганде войны.

По словам экспертов, Кива на данный момент находится в России, куда перебрался из Испании. Украину он покинул еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что ГБР еще в мае 2022 года объявила бывшего нардепа Илью Киву в международный розыск. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Кроме того, как сообщили в СБУ, в октябре 2022 года в Киеве ликвидировали банду, которой из России управлял Илья Кива. Подозреваемые наладили наркобизнес и оставались в Киевской области для поддержки ВС РФ в случае оккупации столицы.