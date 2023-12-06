"Скривавлений і з гематомами": у росЗМІ повідомили, де знайшли мертвого Киву (карта)

У росЗМІ вказали, що зрадник України лежав не в приміщенні, а на снігу посеред парку. Доки достеменно невідомо, чи його застрелили, але різану рану він мав.

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Українського екснардепа Іллю Киву виявили мертвим у елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї у РФ. Про його можливу смерть повідомили у мережі кілька годин тому, при цьому була інформація, що за інцидентом може стояти СБУ. На тілі чоловіка була кров і гематоми. Про це написали у російському медіа Mash.

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У дописі вказано, що Кива лежав на снігу посеред паркової зони заміського комплексу, розташованого у селі Супонєве біля Звенигорода. Як повідомили анонімні джерела Mash, він мав різану рану на правій скроні, на тілі — гематоми.

РосЗМІ уточнили місце смерті Киви Фото: Скриншот

Зазначимо, "ВеличЪ Country Club" має адресу — Одинцівський міський округ, село Супонєве, квартал ДП-1, 190. Відстань до Москви — близько 30 км, до України — близько 400 км.

Місце, де загинув Кива Фото: Google Maps

На сайті заміського комплексу розповідається, що мінімальна вартість номера — близько 11 тис. руб. на добу, максимальна — близько 30 тис. руб. на добу. Вказують, що тут можна відпочити в SPA, пограти в теніс, поплавати у басейні довжиною 25 м, пограти в боулінг та більярд. Що тут робив Ілля Кива, наразі не відомо.

Номер в готелі, біля якого знайшли Киву Фото: Скриншот Номер у SPA-готелі під Москвою, на вулиці виявили Киву Фото: Скриншот

Смерть Іллі Киви — деталі

Зазначимо, вдень 6 грудня про смерть Киви повідомили російські медіа. Вказали, що його знайшли мертвим у Підмосков'ї. Після цього інформацію підтвердили українські джерела. Зокрема, видання "Бабель" з посиланням на власні джерела заявило, що за ліквідацією екснардепа може стояти СБУ.

Кива — народний обранець з партії ОПЗЖ, який після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році активно виступав на боці країни-агресора. Проти нього відкрили кримінальне провадження за підозрою у держзраді й заочно засудили до тюремного ув'язнення терміном на 14 років.

До останніх дів Кива публікував заяви, підтримуючи вторгнення Росії. Наприклад, 27 листопада діяч звернувся до української прокуратури: хотів висунути обвинувачення проти президента України Володимира Зеленського за начебто затягування війни. Останнє повідомлення — від 6 грудня: пригрозив Зеленському, якого після перемоги Дональда Трампа начебто передадуть до США і судитимуть.

Нагадуємо, вдень 6 грудня пролунав вибух в окупованому Донецьку. Пізніше російська влада підтвердила, що підірвали місцевого колаборанта, який загинув від ран. Тоді ж було гучно у Донецьку — підірвали базу з пальним ЗС РФ.