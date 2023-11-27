"Загубили сотні тисяч життів": Кива добивається справи проти Зеленського та Залужного (фото)
Зрадник переконаний, що українська делегація свідомо затягувала переговори. За його словами, чиновники виконували вказівку британського експрем’єра Джонсона.
Екснардеп Ілля Кива, визнаний винним у держзраді, звернувся до генпрокурора України Андрія Костіна через злочини, нібито скоєні українськими представниками влади. Відповідні фото він сам опублікував у соцмережах 27 листопада.
Звинувачення Киви стосуються:
- президента Володимира Зеленського;
- секретаря РНБО Олексія Данілова;
- головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
- ексголови СБУ Івана Баканова;
- ексначальника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Поклада;
- народного депутата Давида Арахамії;
- голови Верховної Ради Руслана Стефанчука;
- керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
За словами зрадника, члени української делегації "свідомо затягували процес переговорів" із Росією та не намагалися досягти домовленостей. Це нібито могло вберегти "сотні тисяч життів" і дозволило б уникнути "повного знищення економіки країни".
Кива наголосив, що українські посадовці слідували "вказівці" експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона "просто воювати", і цим завдали шкоди суверенітету України.
У своєму зверненні до Костіна ексдепутат просить правоохоронців порушити відповідну справу. Документ підписаний від 27 листопада.
Нагадаємо, раніше колишній нардеп Ілля Кива заявляв, що "Україна стала колискою відродження фашизму". Він стверджував, що РФ "взяла на себе місію звільнення" країни та виражав свою готовність "стати в стрій" окупантів.
Також він переконаний, що Ізраїль програє у війні. В такому разі, за прогнозом зрадника, населення країни нібито переселиться в західні регіони України.