Зрадник переконаний, що українська делегація свідомо затягувала переговори. За його словами, чиновники виконували вказівку британського експрем’єра Джонсона.

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Екснардеп Ілля Кива, визнаний винним у держзраді, звернувся до генпрокурора України Андрія Костіна через злочини, нібито скоєні українськими представниками влади. Відповідні фото він сам опублікував у соцмережах 27 листопада.

Звинувачення Киви стосуються:

президента Володимира Зеленського;

секретаря РНБО Олексія Данілова;

головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

ексголови СБУ Івана Баканова;

ексначальника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Поклада;

народного депутата Давида Арахамії;

голови Верховної Ради Руслана Стефанчука;

керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами зрадника, члени української делегації "свідомо затягували процес переговорів" із Росією та не намагалися досягти домовленостей. Це нібито могло вберегти "сотні тисяч життів" і дозволило б уникнути "повного знищення економіки країни".

Кива наголосив, що українські посадовці слідували "вказівці" експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона "просто воювати", і цим завдали шкоди суверенітету України.

У своєму зверненні до Костіна ексдепутат просить правоохоронців порушити відповідну справу. Документ підписаний від 27 листопада.

Фото: "Илья Кива - ZOV КРОВИ" / Telegram Фото: "Илья Кива - ZOV КРОВИ" / Telegram Фото: "Илья Кива - ZOV КРОВИ" / Telegram

Нагадаємо, раніше колишній нардеп Ілля Кива заявляв, що "Україна стала колискою відродження фашизму". Він стверджував, що РФ "взяла на себе місію звільнення" країни та виражав свою готовність "стати в стрій" окупантів.

Також він переконаний, що Ізраїль програє у війні. В такому разі, за прогнозом зрадника, населення країни нібито переселиться в західні регіони України.