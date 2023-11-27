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"Погубили сотни тысяч жизней": Кива добивается дела против Зеленского и Залужного (фото)

Илья Кива, Кива, Илья Кива, Кива, Кива
Фото: zagittya.com.ua | Илья Кива написал обращение к генпрокурору Украины

Предатель убежден, что украинская делегация сознательно затягивала переговоры. По его словам, чиновники выполняли указание британского экс-премьера Джонсона.

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Экс-нардеп Илья Кива, признанный виновным в госизмене, обратился к генпрокурору Украины Андрею Костину из-за преступлений, якобы совершенных украинскими представителями власти. Соответствующие фото он сам опубликовал в соцсетях 27 ноября.

Обвинения Кивы касаются:

  • президента Владимира Зеленского;
  • секретаря СНБО Алексея Данилова;
  • главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
  • экс-главы СБУ Ивана Баканова;
  • экс-начальника Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада;
  • народного депутата Давида Арахамии;
  • председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;
  • руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам предателя, члены украинской делегации "сознательно затягивали процесс переговоров" с Россией и не пытались достичь договоренностей. Это якобы могло уберечь "сотни тысяч жизней" и позволило бы избежать "полного уничтожения экономики страны".

Кива подчеркнул, что украинские чиновники следовали "указанию" экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона "просто воевать", и этим нанесли ущерб суверенитету Украины.

В своем обращении к Костину экс-депутат просит правоохранителей возбудить соответствующее дело. Документ подписан от 27 ноября.

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Фото: "Илья Кива - ZOV КРОВИ" / Telegram
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Фото: "Илья Кива - ZOV КРОВИ" / Telegram
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Фото: "Илья Кива - ZOV КРОВИ" / Telegram

Напомним, ранее бывший нардеп Илья Кива заявлял, что "Украина стала колыбелью возрождения фашизма". Он утверждал, что РФ "взяла на себя миссию освобождения" страны и выражал свою готовность "стать в строй" оккупантов.

Также он убежден, что Израиль проиграет в войне. В таком случае, по прогнозу предателя, население страны якобы переселится в западные регионы Украины.