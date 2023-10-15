"Совершат переселение": Кива выдал "тайный" план Запада и Израиля по Украине (видео)

Обвиняемый в госизмене бывший депутат не сомневается в том, что боевики ХАМАС выиграют войну против Израиля, поскольку союзники исламистов "достаточно сильные".

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Илья Кива, бывший народный депутат Украины, который поддерживает РФ в войне с Украиной и был лишен депутатского мандата, появился в эфире российского телеканала и озвучил тайные планы Израиля и "Запада" по захвату Украины. О том, что якобы произойдет после поражения Израиля в войне с ХАМАС, Кива не только не говорил, но и показывал на карте. Об этом пишет Cursor Info.

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Илья Кива выразил убежденность, что Израиль проиграет в войне, потому что поддержка его противников сильна. А потом заявил, что далее запланировано "сакральное переселение туда, куда указывали цадики (духовные руководители группы религиозных евреев)".

По мнению Кивы, цадики специально приезжали в Украину "300-50 лет назад", умирали и оставляли свои могилы, как "фарватер" для своего народа, который должен переселиться в Украину, по мнению Кивы, именно на плодородные земли Западной Украины, где евреи и "обитали 500 лет назад".

Илья Кива высказался по поводу войны в Израиле

Вероятно, Илья Кива имел в виду могилу основателя брацлавского хасидизма Рабби Праведного Нахмана из Брацлава в Умани.

Напомним, на момент начала вторжения ВС РФ в Украину, Илья Кива находился в Аликанте, Испания. В Украину он уже не вернулся.

После он изредка появлялся на российских телеканалах и заявлял, что Россия несет мир, а Украина "пропитана неонацизмом" и у нее нет будущего. Также Кива повторял слова кремлевских пропагандистов, заявляя, что россияне, украинцы и беларусы – это один народ.

Еще в мае 2022 года Илью Киву объявили в международный розыск. Киву обвиняют в:

государственной измене;

пропаганде войны;

посягательстве на территориальную целостность;

призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Сотрудники ГБР установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в шоу на российском телеканале и публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Он также предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства и публично призывал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

А уже в 2023 году Илья Кива заявлял, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов мертв. Его оцифровали, по мнению бывшего нардепа, и берут у него интервью.