Трепещи Эрдоган: экс-нардеп Кива подготовил "сокрушительный удар" по экономике Турции

На Турцию планируется "нападение", откуда не ждали. Его готовит экс-нардеп Кива и угрожает поставить турок на колени.

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Одиозный нардеп-беглец Илья Кива, который сейчас находится в РФ, придумал, как отомстить туркам за освобождение из плена командиров "Азова". Он призвал россиян сдать билеты на отдых в Турцию и тем самым разрушить экономику страны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Считаете, что турки обидели и на*б*ли — сдайте билеты и не летайте этим летом в Турцию на отдых! И вы поставите их этим на колени! Давайте все вместе их по**м! Турки живут с ваших путевок. Будем принципиальны — объявим бойкот туркам. Зачем платить деньги тем, кто только и ищет возможности тебя на*бать?", — предложил Кива.

Он добавил, что все те россияне, которые этим летом отправятся на отдых в Турцию докажут, что любят, когда их имеют.

Напомним, что 8 июля 5 командиров защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе вернулись из Турции домой. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега около года находились на территории Турции. Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео, на котором он встречает украинских военных.

Ранее сообщалось, что в Турции работники отеля отдубасили россиянина, который вел себя агрессивно.