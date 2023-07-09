Тремти Ердоган: екснардеп Кива підготував "руйнівний удар" по економіці Туреччини

На Туреччину готується "напад", звідки не чекали. Його готує екснардеп Кива і погрожує поставити турків на коліна.

Related video

Одіозний нардеп-втікач Ілля Кива, який зараз перебуває в РФ, вигадав, як помститися туркам за звільнення з полону командирів "Азову". Він закликав росіян здати білети на відпочинок до Туреччини і тим самим зруйнувати економіку країни. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Вважаєте, що турки образили та на*б*ли – здайте квитки і не літайте цього літа до Туреччини на відпочинок! І ви поставите їх цим навколішки! Давайте всі разом їх по**м! Турки живуть із ваших путівок. Будемо принципові — оголосимо бойкот туркам. Навіщо платити гроші тим, хто тільки й шукає можливості тебе на*бати?", — запропонував Кива.

Він додав, що всі ті росіяни, які цього літа вирушать на відпочинок до Туреччини доведуть, що люблять, коли їх мають.

Нагадаємо, що 8 липня 5 командирів захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі повернулися з Туреччини додому. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега близько року перебували на території Туреччини. Президент України Володимир Зеленський поділився відео, на якому він зустрічає українських військових.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині працівники готелю віддухопелили росіянина, який поводився агресивно.