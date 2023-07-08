Из Турции в Украину возвращаются командиры защитников Мариуполя, — Зеленский (видео)

Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега около года находились на территории Турции. Они должны были оставаться там до конца войны с РФ.

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Пять командиров защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе возвращаются из Турции домой. Об этом 8 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец смогут увидеть родных и близких.

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" — написал Зеленский.

Также глава государства поделился видео, на котором он встречает украинских военных, находившихся в Турции более года.

Командиры защитников "Азовстали" возвращаются домой

Командиры защитников "Азовстали" возвращаются домой

Напомним, что 27 июня защитник Азовстали Денис "Редис" Прокопенко отметил свой 32-й день рождения. В Офисе президента отметили, что Украина уважает своих героев, которые продемонстрировали честь, верность и прочность. Побратимы вспомнили, что Прокопенко прошел путь от рядового солдата и всегда был настоящим лидером.

Кроме того, 5 июля сообщалось, что у защитника "Азовстали" Паламара "Калины" родилась дочь. Девочку назвали Квитослава. В семье Антонины и Святослава Паламар это уже второй ребенок.

Также 6 июля в ОП отметили, что Украина освободила из российского плена 45 человек. Среди вернувшихся домой героев — защитники Мариуполя и "Азовстали", а также военные с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений. Также Украине удалось вернуть двух детей, незаконно вывезенных на территорию России.