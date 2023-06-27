День рождения защитника Азовстали "Редиса": легендарного командира поздравили с праздником

В Офисе президента отметили, что Украина уважает своих героев, которые продемонстрировали честь, верность и прочность. Побратимы вспомнили, что Прокопенко прошел путь от рядового солдата и всегда был настоящим лидером.

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Защитник Азовстали Денис "Редис" Прокопенко, который командовал украинским полком "Азов" во время обороны Мариуполя, отмечает 32 день рождения. Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram.

Он назвал украинского защитника одним из немногих людей в этом мире, к которым слово "стальной" можно применить в прямом смысле — без кавычек. По словам Билецкого, "Редис", как все настоящие мужчины, не фанат дней рождения.

"Поэтому просто и без здравиц — жду, друг, у нашей Азовской семьи много дел", — отметил он.

Денис "Редіс" Прокопенко

К пожеланиям присоединился и Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. Он в Telegram подчеркнул, что Украина уважает подвиги своих героев.

"Для тебя честь, верность Украине, жизнь побратимов — не просто слова, а настоящая ценность", — обратился он к "Редису".

В Мариупольском горсовете сообщили, что Денис до последнего держал стальную оборону в заблокированном российскими войсками городе на "Азовстали" — в сердце сопротивления. Вместе с другими защитниками стали примером мужества, стойкости и несокрушимости.

Бывший командир "Азова" Максим Жорин в Telegram также поздравил побратима с днем рождения. По его словам, Денис — легендарный командир с безоговорочным авторитетом, человек большой силы, мужества и смелости.

"Редис заслужил, чтобы за его возвращение боролась вся страна!" — говорится в заметке.

В Telegram-канале"Азова" напомнили, что "Редис" с 2014 года прошел тяжелый, полный испытаний путь: от рядового солдата до командира роты, батальона, а затем и полка. Он всегда был настоящим лидером, который способен не только давать приказы и ставить задачи, но и, самое главное — отвечать за жизнь солдат и принятые им решения.

Напомним, в конце мая 2022 года "Редис" вместе с другими защитниками Мариуполя оказался в российском плену. Осенью его освободили, впоследствии он оказался в Турции.