Командир "Азова" и другие защитники Мариуполя вышли на связь со своими семьями из плена

Денис Прокопенко во время короткого разговора рассказал жене, что с ним все в порядке. Звонки получили еще несколько семей украинских бойцов.

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Некоторым украинским бойцам, которые защищали Мариуполь и теперь находятся на неподконтрольной территории Донбасса, удалось связаться со своими семьями. В частности, командир полка "Азов" Денис Прокопенко ненадолго позвонил своей супруге Екатерине и заверил ее, что с ним все в порядке. Об этом пишет издание Guardian.

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По словам Екатерины Прокопенко, украинские солдаты находятся в удовлетворительных условиях — за этим следит третья сторона в лице ООН и Красного Креста.

"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные. Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию", — рассказала супруга командира "Азова", добавив, что во время звонка было непонятно, мог ли ее муж говорить свободно.

В свою очередь агентство Associated Press, ссылаясь на слова Екатерины, сообщило, что звонок оборвался, прежде чем военный смог что-то рассказать о себе. Также жена командира "Азова" рассказала, что ранее украинская и российская стороны договорились о надлежащем захоронении погибших солдат и обеспечении определенных условий для удерживаемых военных, в частности, права на телефонные разговоры с семьей раз в неделю.

По словам Екатерины Прокопенко и другой жены одного из украинских военных, оборонявших Мариуполь, Юлии Федосюк, несколько семей за последние два дня получили звонки от украинских бойцов.

По данным журналистов, большинство бойцов "Азова" содержатся в тюрьме в селе Еленовка, расположенном в оккупированном Россией районе Донецкой области. Небольшая группа раненых военных находится в больнице Новоазовска, также в этом районе. По словам Екатерины, никто из бойцов, вышедших с территории завода "Азовсталь", не был вывезен на территорию РФ. Ранее о том, что военные размещены в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону сообщали российские СМИ.

Напомним, вчера Министерство иностранных дел России допустило возможность проведения обмена украинских военнослужащих, которые вышли с "Азовстали".

В то же время российское руководство заявило, что обмен нардепа Виктора Медведчука на вышедших с территории завода военных полка "Азов" маловероятен.