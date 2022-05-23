"Разные категории лиц": В Кремле отказались обменивать Медведчука на бойцов "Азова"

По словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, задержанный украинский политик не имеет отношения к РФ и не военный.

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Российское руководство заявило, что обмен представителя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на вышедших с "Азовстали" военных полка "Азов" маловероятен. Об этом сообщает РБК.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что задержанный в Украине Виктор Медведчук не имеет отношения к России.

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, — он не имеет отношения к России, и он не является военным", — отметил глава кремлевской пресс-службы, добавив, что в случае с бойцами "Азова" речь идет о военных.

Поэтому, объяснил Песков, это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-либо обменах.

Ранее Фокус сообщал, что в оккупированном Донецке участник переговорного процесса и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Кремль изучит возможность обмена Медведчука на бойцов "азовцев".

Напомним, что, по словам офицера 95-й ОДШБр Юрия Кочевенко, замкомандира "Азова" Святослав Паламар просил брать в плен как можно больше российских военнослужащих, что позволило бы обменять их на сотни защитников Мариуполя.