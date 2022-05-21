В Кремле изучат возможность обмена Медведчука на защитников "Азовстали", — Слуцкий

По словам члена российской переговорной группы, этот вопрос будут обсуждать "люди в Москве, у которых есть такие полномочия".

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В Москве изучат возможность обмена задержанного СБУ Виктора Медведчука на украинских военнослужащих из "Азовстали". Об этом в субботу, 21 мая на пресс-конференции в оккупированном Донецке заявил депутат Госдумы РФ и участник переговорного процесса Леонид Слуцкий, сообщает агентство "Интерфакс".

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"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы — ЛДПР [Слуцкий является главой фракции ЛДПР], а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", — в частности, сказал он.

Накануне Львовский апелляционный суд оставил под стражей кума Путина Медведчука, которого подозревают в госизмене. Как рассказали в пресс-службе суда, в режиме видеоконференции была рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов относительно содержания его под стражей. Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел согласилась с решением суда первой инстанции и не удовлетворила апелляционную жалобу.

Для подозреваемого в государственной измене выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней без определения размера залога. Срок идет, начиная с момента задержания Медведчука, то есть с 12 апреля.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, украинским военным из "Азовстали" разрешили сдаться в плен, чтобы сохранить им жизни. Глава государства пообещал вернуть пленных в Украину по обмену в каком-либо формате — сейчас этим занимается разведка.

О задержании пророссийского политика Виктора Медведчука Зеленский рассказал 12 апреля. Позже Кремль ответил на идею обмена кума Путина на украинских военнопленных и жителей Мариуполя, сообщив, что Москва пока не рассматривает такую возможность.