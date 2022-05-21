У Кремлі вивчать можливість обміну Медведчука на захисників "Азовсталі", — Слуцький

За словами члена російської переговорної групи, це питання обговорюватимуть "люди в Москві, які мають такі повноваження".

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У Москві вивчать можливість обміну затриманого СБУ Віктора Медведчука на українських військовослужбовців із "Азовсталі". Про це в суботу, 21 травня, на пресконференції в окупованому Донецьку заявив депутат Держдуми РФ і учасник переговорного процесу Леонід Слуцький, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми — ЛДПР [Слуцький є головою фракції ЛДПР], а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", — зокрема, сказав він.

Напередодні Львівський апеляційний суд залишив під вартою кума Путіна Медведчука, якого підозрюють у держзраді. Як розповіли в пресслужбі суду, у режимі відеоконференції було розглянуто апеляційну скаргу адвокатів щодо утримання його під вартою. Колегія суддів судової палати на розгляд кримінальних справ погодилася з рішенням суду першої інстанції та не задовольнила апеляційну скаргу.

Для підозрюваного в державній зраді обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 днів без визначення розміру застави. Термін іде, починаючи з моменту затримання Медведчука, тобто з 12 квітня.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, українським військовим із "Азовсталі" дозволили здатися в полон, щоб зберегти їм життя. Глава держави пообіцяв повернути полонених в Україну за обміном у будь-якому форматі — зараз цим займається розвідка.

Про затримання проросійського політика Віктора Медведчука Зеленський розповів 12 квітня. Пізніше Кремль відповів на ідею обміну кума Путіна на українських військовополонених і жителів Маріуполя, повідомивши, що Москва поки що не розглядає таку можливість.