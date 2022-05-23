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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Різні категорії осіб": У Кремлі відмовилися обмінювати Медведчука на бійців "Азова"

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Затриманий Медведчук у військовій формі.
Фото: Скрін з відео СБУ | Затриманий Медведчук у військовій формі

За словами кремлівського прессекретаря Дмитра Пєскова, затриманий український політик не має стосунку до РФ і не військовий.

Російське керівництво заявило, що обмін представника забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука на військових полку "Азов", які вийшли з "Азовсталі", малоймовірний. Про це повідомляє РБК.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що затриманий в Україні Віктор Медведчук не має стосунку до Росії.

"Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, — він не має стосунку до Росії, і він не є військовим", — зазначив голова кремлівської пресслужби, додавши, що у випадку з бійцями "Азова" йдеться про військових.

Тому, пояснив Пєсков, це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про будь-які обміни.

Раніше Фокус повідомляв, що в окупованому Донецьку учасник переговорного процесу та депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що Кремль вивчить можливість обміну Медведчука на бійців "азовців".

Нагадаємо, що, за словами офіцера 95-го ОДШБр Юрія Кочевенка, замкомандира "Азова" Святослав Паламар просив брати в полон якнайбільше російських військовослужбовців, що дозволило б обміняти їх на сотні захисників Маріуполя.