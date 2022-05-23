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У Лаврова допустили возможность обмена вышедших с "Азовстали" бойцов

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Фото: Telegram | В МИД РФ не исключают обмена вышедших с "Азовстали" военнослужащих

По словам замминистра Андрея Руденко, между Украиной и Россией обсуждается возможность проведения очередного обмена пленными.

Министерство иностранных дел России не исключает возможность проведения обмена украинских военнослужащих, которые вышли из бункеров "Азовстали". Об этом сообщил замминистра Андрей Руденко на пресс-конференции, которая проходила 23 мая.

Российский дипломат предупредил, что вопросы обмена пленными между Украиной и Россией не входят в его компетенцию.

Однако, по словам Андрея Руденко, между военно-политическим руководством двух стран обсуждается возможность проведения такой процедуры.

"Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, все это обсуждается", — продолжил замглавы МИД РФ, комментируя возможный обмен украинских военнослужащих, которые вышли из "Азовстали" для эвакуации.

На уточняющий вопрос журналистов о том, допускает ли Министерство иностранных дел России проведение подобной процедуры, Андрей Руденко ответил: "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу".

Напомним, 23 мая в Кремле отказались проводить обмен нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на вышедших из "Азовстали" украинских военнослужащих. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обвиняемый в госизмене политик, который был задержан оперативниками СБУ, не имеет никакого отношения к России, поэтому осуществление подобной процедуры маловероятно.

Также сообщалось, что в Государственной думе РФ не исключали проведения обмена защитников "Азовстали". Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждал, что Россия изучит вопрос передачи вышедших из Мариуполя украинских военнослужащих на обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

Отметим, что главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин исключил возможность проведения обмена и заявил, что вышедшие из "Азовстали" украинские военнослужащие предстанут перед трибуналом.