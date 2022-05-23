У Лаврова допустили возможность обмена вышедших с "Азовстали" бойцов

По словам замминистра Андрея Руденко, между Украиной и Россией обсуждается возможность проведения очередного обмена пленными.

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Министерство иностранных дел России не исключает возможность проведения обмена украинских военнослужащих, которые вышли из бункеров "Азовстали". Об этом сообщил замминистра Андрей Руденко на пресс-конференции, которая проходила 23 мая.

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Российский дипломат предупредил, что вопросы обмена пленными между Украиной и Россией не входят в его компетенцию.

Однако, по словам Андрея Руденко, между военно-политическим руководством двух стран обсуждается возможность проведения такой процедуры.

"Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, все это обсуждается", — продолжил замглавы МИД РФ, комментируя возможный обмен украинских военнослужащих, которые вышли из "Азовстали" для эвакуации.

На уточняющий вопрос журналистов о том, допускает ли Министерство иностранных дел России проведение подобной процедуры, Андрей Руденко ответил: "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу".

Напомним, 23 мая в Кремле отказались проводить обмен нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на вышедших из "Азовстали" украинских военнослужащих. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обвиняемый в госизмене политик, который был задержан оперативниками СБУ, не имеет никакого отношения к России, поэтому осуществление подобной процедуры маловероятно.

Также сообщалось, что в Государственной думе РФ не исключали проведения обмена защитников "Азовстали". Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждал, что Россия изучит вопрос передачи вышедших из Мариуполя украинских военнослужащих на обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

Отметим, что главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин исключил возможность проведения обмена и заявил, что вышедшие из "Азовстали" украинские военнослужащие предстанут перед трибуналом.