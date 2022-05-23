У Лаврова допустили можливість обміну бійців, які вийшли з "Азовсталі"
За словами заступника міністра Андрія Руденка, між Україною та Росією обговорюється можливість проведення чергового обміну полоненими.
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Міністерство закордонних справ Росії не відкидає можливості проведення обміну українських військовослужбовців, які вийшли з бункерів "Азовсталі". Про це повідомив заступник міністра Андрій Руденко на пресконференції, яка відбулася 23 травня.
Російський дипломат попередив, що питання обміну полоненими між Україною та Росією не входять до його компетенції.
Проте, за словами Андрія Руденка, між військово-політичним керівництвом двох країн обговорюється можливість проведення такої процедури.
"Не в моїй компетенції. Обговорюється, напевно, все це обговорюється", — продовжив заступник глави МЗС РФ, коментуючи можливий обмін українських військовослужбовців, які вийшли з "Азовсталі" для евакуації.
На уточнювальне питання журналістів про те, чи Міністерство закордонних справ Росії допускає проведення подібної процедури, Андрій Руденко відповів: "Я будь-яку можливість допускаю, яка не суперечить здоровому глузду".
Нагадаємо, 23 травня в Кремлі відмовилися проводити обмін нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських військовослужбовців, які вийшли з "Азовсталі". За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, обвинувачений у держзраді політик, який був затриманий оперативниками СБУ, не має жодного стосунку до Росії, тому здійснення такої процедури є малоймовірним.
Також повідомлялося, що в Державній думі РФ не заперечували можливість проведення обміну захисників "Азовсталі". Голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький стверджував, що Росія вивчить питання передавання українських військовослужбовців, які вийшли з Маріуполя, на обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.
Зазначимо, що ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заперечив можливість проведення обміну та заявив, що українські військовослужбовці, які вийшли з "Азовсталі", постануть перед трибуналом.