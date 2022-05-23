У Лаврова допустили можливість обміну бійців, які вийшли з "Азовсталі"

За словами заступника міністра Андрія Руденка, між Україною та Росією обговорюється можливість проведення чергового обміну полоненими.

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Міністерство закордонних справ Росії не відкидає можливості проведення обміну українських військовослужбовців, які вийшли з бункерів "Азовсталі". Про це повідомив заступник міністра Андрій Руденко на пресконференції, яка відбулася 23 травня.

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Російський дипломат попередив, що питання обміну полоненими між Україною та Росією не входять до його компетенції.

Проте, за словами Андрія Руденка, між військово-політичним керівництвом двох країн обговорюється можливість проведення такої процедури.

"Не в моїй компетенції. Обговорюється, напевно, все це обговорюється", — продовжив заступник глави МЗС РФ, коментуючи можливий обмін українських військовослужбовців, які вийшли з "Азовсталі" для евакуації.

На уточнювальне питання журналістів про те, чи Міністерство закордонних справ Росії допускає проведення подібної процедури, Андрій Руденко відповів: "Я будь-яку можливість допускаю, яка не суперечить здоровому глузду".

Нагадаємо, 23 травня в Кремлі відмовилися проводити обмін нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських військовослужбовців, які вийшли з "Азовсталі". За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, обвинувачений у держзраді політик, який був затриманий оперативниками СБУ, не має жодного стосунку до Росії, тому здійснення такої процедури є малоймовірним.

Також повідомлялося, що в Державній думі РФ не заперечували можливість проведення обміну захисників "Азовсталі". Голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький стверджував, що Росія вивчить питання передавання українських військовослужбовців, які вийшли з Маріуполя, на обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.

Зазначимо, що ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заперечив можливість проведення обміну та заявив, що українські військовослужбовці, які вийшли з "Азовсталі", постануть перед трибуналом.