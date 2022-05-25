Командир "Азова" й інші захисники Маріуполя вийшли на зв'язок зі своїми сім'ями з полону

Денис Прокопенко під час короткої розмови розповів дружині, що з ним усе гаразд. Дзвінки одержали ще кілька сімей українських бійців.

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Деяким українським бійцям, які захищали Маріуполь і наразі перебувають на непідконтрольній території Донбасу, вдалося зв'язатися зі своїми сім'ями. Зокрема, командир батальйону "Азов" Денис Прокопенко ненадовго зателефонував своїй дружині Катерині та запевнив її, що з ним усе гаразд. Про це пише видання Guardian.

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За словами Катерини Прокопенко, українські солдати перебувають у задовільних умовах – за цим слідкує третя сторона в особі ООН і Червоного Хреста.

"Він сказав, що з ним все гаразд, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш менш задовільні. Їх годують, поять. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнавали насильства", — розповіла дружина командира "Азова", додавши, що під час дзвінка було незрозуміло, чи міг її чоловік вільно говорити.

Зі свого боку, агентство Associated Press, посилаючись на слова Катерини, повідомило, що дзвінок обірвався, перш ніж військовий зміг щось розповісти про себе. Також дружина командира "Азова" розповіла, що раніше українська та російська сторони домовилися про належне поховання загиблих солдат і забезпечення певних умов для утримуваних військових, зокрема, права на телефонні розмови із сім'єю раз на тиждень.

За словами Катерини Прокопенко й іншої дружини одного з українських військових, котрі обороняли Маріуполь, Юлії Федосюк, кілька сімей за останні два дні отримали дзвінки від українських бійців.

За даними журналістів, більшість бійців "Азова" утримуються у в'язниці в селі Оленівка, розташованому в окупованому Росією районі Донецької області. Невелика група поранених військових перебуває у лікарні Новоазовська, також у цьому районі. За словами Катерини, ніхто з бійців, які вийшли з території заводу "Азовсталь", не вивезли на територію РФ. Раніше про те, що військові розміщені у СІЗО Таганрога та Ростова-на-Дону повідомляли російські ЗМІ.

Нагадаємо, вчора Міністерство закордонних справ Росії допустило можливість проведення обміну українських військовослужбовців, які вийшли з "Азовсталі".

Водночас російське керівництво заявило, що обмін нардепа Віктора Медведчука на військових батальйону "Азов", що вийшли з території заводу, малоймовірний.