"Здійснять переселення": Кива видав "таємний" план Заходу та Ізраїлю щодо України (відео)

Обвинувачений у держзраді колишній депутат не сумнівається в тому, що бойовики ХАМАС виграють війну проти Ізраїлю, оскільки союзники ісламістів "досить сильні".

Related video

Ілля Кива, колишній народний депутат України, який підтримує РФ у війні з Україною і був позбавлений депутатського мандата, з'явився в ефірі російського телеканалу та озвучив таємні плани Ізраїлю і "Заходу" щодо захоплення України. Про те, що нібито станеться після поразки Ізраїлю у війні з ХАМАС, Кива не тільки не говорив, а й показував на карті. Про це пише Cursor Info.

Важливо

Тремти Ердоган: екснардеп Кива підготував "руйнівний удар" по економіці Туреччини

Ілля Кива висловив переконання, що Ізраїль програє у війні, тому що підтримка його супротивників сильна. А потім заявив, що далі заплановано "сакральне переселення туди, куди вказували цадики (духовні керівники групи релігійних євреїв)".

На думку Киви, цадики спеціально приїжджали в Україну "300-50 років тому", помирали і залишали свої могили, як "фарватер" для свого народу, який повинен переселитися в Україну, на думку Киви, саме на родючі землі Західної України, де євреї і "мешкали 500 років тому".

Ілля Кива висловився з приводу війни в Ізраїлі

Імовірно, Ілля Кива мав на увазі могилу засновника брацлавського хасидизму Раббі Праведного Нахмана з Брацлава в Умані.

Нагадаємо, на момент початку вторгнення ЗС РФ в Україну, Ілля Кива перебував в Аліканте, Іспанія. В Україну він уже не повернувся.

Після цього він зрідка з'являвся на російських телеканалах і заявляв, що Росія несе мир, а Україна "просякнута неонацизмом" і в неї немає майбутнього. Також Кива повторював слова кремлівських пропагандистів, заявляючи, що росіяни, українці та білоруси — це один народ.

Ще в травні 2022 року Іллю Киву оголосили в міжнародний розшук. Киву звинувачують у:

державній зраді;

пропаганді війни;

посяганні на територіальну цілісність;

заклики до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Співробітники ДБР встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь у шоу на російському телеканалі та публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Він також пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави і публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

А вже у 2023 році Ілля Кива заявляв, що глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов мертвий. Його оцифрували, на думку колишнього нардепа, і беруть у нього інтерв'ю.