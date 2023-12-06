"Один из самых отвратительных": в ГУР подтвердили смерть экс-нардепа Ильи Кивы (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, такая же участь постигнет и других предателей и сторонников путинского режима.

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В украинской разведке подтвердили смерть бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. Соответствующую информацию в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Да, мы можем подтвердить, что Кива — "всьо". И такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также приспешников путинского режима", — сказал Юсов.

Также представитель разведки отметил, что экс-нардеп был "одним из самых отвратительных подонков, предателей и коллаборационистов".

Смерть Ильи Кивы: что известно

О смерти бывшего нардепа сначала сообщили российские СМИ. Тело Кивы нашли в его доме в селе Супонево. По словам российских пропагандистов, коллаборационист был убит.

Также смерть экс-нардепа подтвердили. Ссылаясь на собственные источники СМИ сообщали, что коллаборациониста в ходе спецоперации СБУ.

Также российские СМИ сообщали, что тело Ильи Кивы нашли на снегу в парке коттеджного поселка.

Напомним, 13 ноября украинский суд заочно вынес приговор экс-нардепу Киве и признал его виновным в госизмене, использовании коммунистической символики и призывах к агрессивной войне. Ему назначили 14 лет заключения с конфискацией имущества. В частности, подозрение ему объявили еще в марте 2022 года.

Также в конце ноября Кива сообщал, что обратился к генпрокурору Украины и заявил якобы о преступлениях, которые совершили представители украинской власти. По его мнению, украинская делегация специально затягивала переговоры с Россией по указанию британского экс-премьера Джонсона.