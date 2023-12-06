Смерть Ильи Кивы: на место не допускают людей и работают следователи (видео)

Российские СМИ сообщают, что на месте работают следователи и криминалисты, а в столичных аэропортах и железнодорожных вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров.

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На территории отеля российского "Величъ Country Club", где нашли тело экс-нардепа Ильи Кивы, работают правоохранительные органы. Об этом пишет российское издание "РИА Новости".

Сообщается, что на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают причастных к смерти экс-нардепа лиц.

Как рассказала российским журналистам старший помощник руководителя областного следственного комитета РФ Ольга Врадий, к расследованию привлечены самые опытные правоохранители.

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Сейчас правоохранители исследуют место преступления и отрабатывают все возможные версии произошедшего. По предварительной информации следствия, в Киву выстрелили из неустановленного оружия. Он скончался на месте от полученных травм.

Также журналисты сообщают, что в отель не допускают даже тех людей, которые накануне забронировали номер.

Как сообщает российский Telegram-канал Mash, правоохранители изучают списки посетителей отеля за несколько месяцев. В частности, внимание обращают на иностранцев и жителей России, которые прописаны в южных регионах РФ.

Тем временем в аэропортах Москвы и железнодорожных вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров.

Кроме того, отмечается, что экс-нардеп ВРУ переехал в отель "Величъ Country Club" 2,5 месяца назад. Кива якобы сообщал, что за ним следили три последние недели. По информации Telegram-каналов, в отеле он проживал вместе со своей сожительницей.

Каждый вечер они прогуливались в парке. Именно во время такой прогулки он предположительно был убит. Отмечается, что тело Кивы нашла местная жительница около через час после его смерти.

Напомним, российские медиа писали, что тело Ильи Кивы нашли 6 декабря в элитном загородном клубе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье. Экс-нардеп лежал на снегу посреди автомобильной стоянки. Российские правоохранители начали уголовное производство по факту убийства.

Также смерть бывшего народного депутата подтвердили в украинской разведке. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, такая же судьба постигнет и других предателей и сторонников путинского режима.